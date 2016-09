Ex presidente israelí Shimon Peres sufre derrame cerebral

El Premio Nobel de la Paz ha sido hospitalizado este martes; se encuentra en condición estable

JERUSALÉN, ISRAEL (13/SEP/2016).- El ex presidente de Israel, Shimon Peres, galardonado con el Premio Nobel de la Paz 1994, fue hospitalizado después de sufrir un accidente cerebrovascular, pero se encuentra en condición estable.



La oficina del también ex primer ministro israelí informó que el político de 93 años fue admitido en el Centro Médico Sheba en la zona de Tel Hashomer de la ciudad de Ramat Gan, próxima a Tel Aviv, debido a que se "sentía mal".



Poco después, en un comunicado la oficina confirmó que Peres sufrió un derrame cerebral pero que se encuentra "plenamente consciente" y en condición estable, aunque algunos informes de prensa señalan que su estado es grave.



De acuerdo con detalles reportados por el periódico israelí Haaretz, los doctores del hospital decidieron sedar a Peres y conectarlo a un respirador artificial para llevar a cabo más estudios médicos y determinar con más precisión su estado.



En la red social Twitter, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu deseó "una pronta recuperación" al ex presidente y enfatizó "Shimon te queremos y la nación entera espera por tu recuperación", escribió.



Peres fue hospitalizado en Sheba en enero pasado debido a que sufrió un pequeño infarto y su corazón presentaba un latido irregular, por lo que fue sometido a un cateterismo.



Peres fue uno de los arquitectos de un acuerdo de paz provisional entre israelíes y palestinos en 1993, conocido como Acuerdos de Oslo, tras lo cual recibió junto con el ex primer ministro Isaac Rabin y el líder palestino Yaser Arafat, el premio Nobel de la Paz 1994.