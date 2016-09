Clinton abandona ceremonia del 11-S por cuestiones de salud

Un video en Twitter muestra cómo la candidata demócrata se tambalea antes de subir a su auto

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS (11/SEP/2016).- La candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton, presentó una recaída de su salud y abandonó la ceremonia para recordar el 15 aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001.



Un video publicado en Twitter muestra a Hillary Clinton desde atrás mientras es sostenida de cerca por un asistente de su equipo, antes de casi desplomarse y ser ayudada a subir una camioneta negra que la esperaba, después de que ella asistió el domingo a un acto conmemorativo en Nueva York por los ataques del 11 de septiembre de 2001.

El equipo de campaña de Clinton dijo que la ex secretaria de Estado partió del evento anual de conmemoración después de que se sintió acalorada.

El video muestra a Clinton en una acera, rodeada de guardaespaldas, mientras llega la camioneta. Una asistente de su equipo está de pie junto a ella y parece sostenerla fuertemente del brazo izquierdo.

Se ve a Clinton tambalearse mientras trata de subir a la furgoneta y luego recibe ayuda para entrar al vehículo.

Tras la molestia en su estado de salud que no se determinó, se confirmó que Clinton se retiró para recostarse en la residencia de su hija Chelsea, quien vive en esta ciudad.



Este día, tanto Clinton, como el candidato presidencial republicano Donald Trump, asistieron a diferentes eventos para conmemorar a las víctimas y sobrevivientes de los ataques terroristas de hace 15 años.



En declaraciones a CNN, Clinton declaró: "Tenemos que proteger a nuestro país. Trabajar juntos y unidos y eso ciertamente incluye a nuestra comunidad musulmana".



En declaraciones al programa State of Union, Clinton criticó las declaraciones de Trump por advertir que hay una guerra "entre nosotros y ellos".



Donald Trump, por su parte, sin mencionar a Hillary Clinton dijo en un comunicado sobre el 15 aniversario de los atentados que es un día de tristeza y de recuerdo para todos los estadounidenses.



"Es también un día de resolución", agregó Trump. Estados Unidos debe trabajar para evitar otro ataque de "terroristas islámicos radicales" que mataron a estadounidenses hace una década y media, puntualizó.



"Nuestro deber solemne, en nombre de todos aquellos que perecieron ese día de septiembre hace 15 años, es trabajar juntos como una sola nación", aseveró.



Esto, abundó, "para mantener a todos a salvo de un enemigo que no busca nada menos que destruir nuestra forma de vida, a nuestro pueblo".



Los candidatos presidenciales no programaron actos de campaña este domingo y ambos asistieron a un servicio conmemorativo en la ciudad de Nueva York.



"Oramos por aquellos que han perdido a sus seres queridos y también oramos por la unidad, tendremos que vencer todos los retos por venir", dijo Trump en su declaración escrita.



Trump expresó que "nunca olvidaremos" los ataques contra el World Trade Center de Nueva York y el Pentágono, en Washington.



El candidato presidencial republicano elogió a los primeros en responder al ataque y rindió un homenaje especial a los pasajeros del vuelo 93 de United que forzaron la caída de ese avión secuestrado en Pensilvania cuando se dirigía hacia Washington.



En su entrevista con CNN, Clinton, quien era senadora de Nueva York en aquel momento, recordó que logró obtener 21 mil millones de dólares en fondos para la reconstrucción de la zona destruida en la ciudad de Nueva York y para investigar los problemas de salud que enfrentaron los socorristas.



"Llegó a ser muy personal para mí", dijo Clinton y apuntó que la nación necesita "una conversación franca, honesta, sobre lo que enfrentaremos" en el futuro, no sólo contra las amenazas del Estado islámico, sino "una ideología violenta" que trata de inspirar a nuevos ataques a través de Internet.



En las redes sociales, Clinton twitteó: "Nunca olvidaremos el horror del 11 de septiembre de 2001. Hoy en día, vamos a honrar la vida y el tremendo espíritu de las víctimas y los que respondieron".



Con información de AP