Con minuto de silencio, EU recuerda a las víctimas del 11-S

Parientes se reúnen en la Zona Cero para recordar a sus fallecidos a 15 años de los atentados

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS (11/SEP/2016).- Parientes y allegados de las víctimas de los atentados del 11 de Septiembre de 2001 se reunieron en la plaza monumental Zona Cero este domingo, donde realizaron un momento de silencio en nombre de los fallecidos, cuyos nombres procedieron a leer en el homenaje a 15 años de los hechos.

El minuto de silencio se produjo a las 08:46 horas, momento en que el primer avión de línea secuestrado impactó contra la Torre Norte del World Trade Center. Fue el primero de seis momentos de silencio a ser observados.

En la Zona Cero, donde ahora se encuentra el One World Trade Center, la pieza central de la reconstrucción, cientos de familiares de víctimas y dignatarios se reunieron para escuchar los nombres de las casi tres mil personas muertas.

"No deja de ser difícil. El luto nunca se va. No avanzas, esto siempre está contigo", dijo Tom Acquaviva, de Wayne, New Jersey, quien perdió a su hijo Paul Acquaviva.

Al momento de iniciar las ceremonias, el presidente Barack Obama guardó un minuto de silencio desde la Oficina Oval en la Casa Blanca. Posteriormente planeaba dar un mensaje durante un acto de recuerdo en el Pentágono. También se esperaba que cientos de personas acudieran a una ceremonia en el monumento nacional por el Vuelo 93 en Shanksville.

Casi tres mil personas murieron cuando aviones secuestrados se estrellaron contra el World Trade Center, el Pentágono y un campo cerca de Shanksville, Pennsylvania, el 11 de septiembre de 2001. Fue el atentado terrorista con más muertos en territorio estadounidense.

El aniversario se realiza en un país inmerso en una encendida campaña política muy centrada en divisiones políticas, económicas y sociales. Pero el país intenta mantener a raya la política para el aniversario.

La candidata demócrata a la presidencia, Hillary Clinton, y su rival republicano, Donald Trump, participaron en la ceremonia en el World Trade Center. No se esperaba que ninguno de los dos hiciera declaraciones públicas.

Los políticos pueden asistir, pero desde 2011 no se les permite que lean nombres de fallecidos ni ofrezcan discursos. Clinton y Trump mantendrán la costumbre de detener la propaganda electoral en televisión por un día.

Sin embargo, parientes y allegados de las víctimas se reunieron el domingo en la plaza monumental para mantener uno de las piezas fijas en el recuerdo de los ataques: la ceremonia de aniversario en sí misma.

Este año, los organizadores planeaban incluir algo de música adicional y lecturas para conmemorar el aniversario en la zona cero de Nueva York. Pero mantendrán los elementos que ya se han convertido en tradiciones: momentos de silencio y tañido de campanas, una atmósfera apolítica y la lectura de los muertos.

"La idea de transformación física es muy real aquí", comentó el presidente del monumento del 11Sep, Joe Daniels. Pero cada año, "devolver el énfasis a por qué hicimos todo esto, que es para homenajear a aquellos que perdimos, es algo muy deliberado".

Obstáculos financieros y de otra clase retrasaron la construcción del nuevo centro de comercio en un principio, pero ahora el museo conmemorativo, tres de los cuatro rascacielos previstos, un núcleo de transportes con un audaz diseño arquitectónico y una zona de tiendas se alzan en el lugar. El jueves se presentó un diseño para un centro de artes escénicas, un proyecto aplazado durante mucho tiempo y valorado en 250 millones de dólares.

En torno al Trade Center, el bajo Manhattan tiene ahora decenas de nuevos hoteles y restaurantes, 60 mil residentes más y más visitantes que antes de los atentados.

Mientras tanto, la asistencia a la ceremonia de aniversario ha remitido un poco en los últimos años, aunque el año pasado acudieron unos mil sobrevivientes, rescatistas, familiares de víctimas y dignatarios.

Los organizadores analizan cada año si hacer cambios, dijo Daniels, "y cada vez la respuesta, por ahora, ha sido que es muy especial para los familiares, y es importante para el país".