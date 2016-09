Hillary Clinton arremete contra seguidores de Donald Trump

Considera que la mitad de los seguidores de su rival pertenecen a ''una cesta de deplorables''

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS (10/SEP/2016).- La aspirante demócrata a la presidencia estadunidense, Hillary Clinton, consideró que la mitad de los seguidores de su rival republicano Donald Trump pertenecen a "una cesta de deplorables".



En un evento de recaudación de fondos celebrado en esta ciudad la víspera, Clinton aseguró que la mitad de los partidarios "son sexistas, racistas y homófobos, y representan a una cuarta parte de la población estadunidense irremediable".



En el evento ante sus partidarios de la comunidad de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgénero (LGBT), Clinton trató de explicar el apoyo al aspirante presidencial republicano.



"Para ser sólo groseramente generalista, puedo poner la mitad de los partidarios de Trump en lo que llamo la canasta de deplorables. ¿Derecha? Racista, sexista, homófobo, xenófobo, islamafobico, lo que sea", dijo.



"Por desgracia, hay gente así y él los ha levantado. Él ha dado voz a sus sitios web que utilizan sólo para que 11 mil personas, ahora tienen 11 millones con tuits ofensivos, discriminatorios y retórica mal intencionada", anotó.



"Algunas de esas personas no tienen remedio, pero no son los Estados Unidos", puntualizó.



Según los informes, Hillary Clinton había planeado dirigir su campaña alejada de los ataques personales y centrarse en la presentación de sí misma de una manera seria, mostrarse como una estadista.



Clinton dijo que la "otra cesta" de los partidarios de Trump son personas que se sienten defraudados por el gobierno, la economía y la sensación de que "nadie se preocupa por ellos, nadie se preocupa por lo que pasa con sus vidas y su futuro. Están simplemente desesperados por un cambio".



"No compran todo lo que dice, pero parece ofrecer alguna esperanza de que su vida será diferente", dijo.



La campaña de Trump respondió diciendo que la candidata Clinton había revelado su verdadero yo.



"Justo cuando Hillary Clinton dijo que iba a empezar a ejecutar una campaña positiva, se arrancó la máscara y revela su verdadero desprecio por todos los estadunidenses", dijo el portavoz de la campaña Trump, Jason Miller, en un comunicado.



"Y lo que es verdaderamente deplorable no es sólo que Hillary Clinton cometió un error inexcusable al revelar lo poco que ella piensa en los hombres y mujeres trabajadores de Estados Unidos", agregó.