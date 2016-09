La UE urge a Reino Unido a acelerar su salida del bloque

Tras su reunión con May, Tusk advierte que Gran Bretaña debe abandonar la mancomunidad cuanto antes

LONDRES, INGLATERRA (08/SEP/2016).- El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, hizo un llamado al Reino Unido para acelerar su salida de la Unión Europea (UE), conocida como Brexit.



Durante una visita a esta ciudad donde se reunió con la primera ministra, Theresa May, el funcionario europeo advirtió que Gran Bretaña debe abandonar cuanto antes el bloque de naciones.



"La pelota está ahora en tu cancha", señaló Tusk durante la reunión privada en la residencia oficial 10 Downing Street.



"Estoy consciente de que no es fácil, pero espero que estarán listos para iniciar este proceso lo más pronto posible. No tengo duda de que nuestra estrategia común es establecer relaciones lo más cercanas posibles", señaló Tusk.



Sin embargo, Theresa May ha afirmado en repetidas ocasiones que no activará este año el artículo 50 para iniciar la salida formal de la mancomunidad.



Los líderes de los 27 países que integran la Unión Europea sostendrán una reunión en Bratislava, Eslovaquia, la próxima semana para discutir las consecuencias del "Brexit".



Entretanto, el ex primer ministro belga, Guy Verhofstadt, fue nombrado este jueves el negociador del “Brexit” en el parlamento europeo.



En su cuenta de Twitter anunció que su papel será central para asegurar un acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido.



En semanas pasadas, el político europeo se pronunció en favor de analizar la posibilidad de que Escocia siga siendo parte del bloque, un deseo que ha manifestado la primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon.



Durante el referéndum del 23 de junio pasado, el electorado británico votó en favor de abandonar el bloque de naciones, en un resultado que propició la renuncia del primer ministro David Cameron, quien apostaba por permanecer en la Unión Europea.