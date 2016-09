Disminuyen en Inglaterra los delitos de odio por el 'Brexit'

Las fuerzas policiales de Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte registraron dos mil 778 denuncias desde el 5 hasta el 18 de agosto

LONDRES, INGLATERRA (08/SEP/2016).- Las denuncias presentadas a la policía por los llamados "delitos de odio" disminuyeron en el Reino Unido frente a los niveles alcanzados tras el pasado referendo europeo del 23 de junio, según datos oficiales divulgados hoy.

Tras la elevada incidencia de los delitos motivados por factores como la pertenencia a un grupo social, etnia o religión que se registraron a raíz del referéndum sobre la continuidad en la Unión Europea (UE), se requirió a las fuerzas policiales que registraran y divulgaran semanalmente el número de denuncias por esas ofensas.

Después de esa consulta, que se saldó con el triunfo del "brexit" por un 51,9 % de votos, la policía detectó un aumento del 58 % en las denuncias de esas ofensas frente al mismo periodo de 2015.

Según indicó hoy el Consejo Nacional de Jefes de Policía (NPCC), esos datos han remitido desde entonces hasta encadenar cuatro semanas consecutivas de bajadas en la comisión de "delitos de odio", ataques a personas movidos por su pertenencia a un determinado grupo social, edad, sexo, género, religión o raza, entre otros factores.

Las fuerzas policiales de Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte registraron dos mil 778 denuncias por ese tipo de ofensas e incidentes desde el 5 hasta el 18 de agosto.

Ese número reflejó una caída de 479 denuncias sobre la quincena previa, pero también representó una subida del 14 % sobre el periodo equivalente en 2015.

"Hemos visto descensos continuados en las denuncias de los delitos de odio y éstas han vuelto a niveles ya vistos para 2016", apuntó hoy el jefe adjunto del NPCC, Mark Hamilton, que explicó que debido a ese descenso la policía ya no tendrá que informar de manera semanal sobre esos delitos.

No obstante, aclaró que el hecho de que las fuerzas del orden ya no vayan a dar partes semanales no implica que esos crímenes "ya no sean una prioridad".

"Sabemos que las divisiones existen todavía en la sociedad y que las tensiones podrían resurgir, por lo que las policía seguirá respondiendo con contundencia y reaccionará con rapidez a cualquier señal futura de tensión", afirmó.