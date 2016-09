Trump es 'el gran mago de la hipocresía': The Washington Post

El rotativo destaca que el republicano denigra a los inmigrantes aunque su esposa Melania lo fue

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (07/SEP/2016).- Donald Trump se transformó en el "gran mago de la hipocresía" por vilificar a los inmigrantes indocumentados y, al mismo tiempo, encubrir las circunstancias en que su esposa inmigró a Estados Unidos, señaló el diario The Washington Post.



En su opinión institucional, el matutino fustigó al candidato presidencial republicano por haber incumplido hasta ahora su promesa de aclarar en rueda de prensa las condiciones en que Melania Trump entró al país desde Eslovenia en los 90's y obtuvo su "tarjeta verde".



"Esos cuestionamientos persisten, la campaña de Trump se ha rehusado a responderlos y no ha tenido lugar tal rueda de prensa", lamentó el editorial del Post.



Aunque Trump ha señalado que su esposa no violo ninguna ley, el diario señaló que las "inconsistentes" explicaciones de Melania -quien apareció desnuda en fotos tomadas un año antes de la fecha que dice entró al país- han arrojado nuevas dudas sobre si siguió las reglas.



"Si no lo hizo, es entendible, las leyes de inmigración de Estados Unidos son tan esotéricas, tan disfuncionales y tan desconectadas con las demandas del mercado laboral, que no es accidente que 11 millones vivan en este país sin documentos", indicó el diario.



The Washington Post señaló que las dos caras de Donald Trump en materia migratoria van más allá, pues como empresario ha "explotado" a inmigrantes indocumentados en uno de sus mayores proyectos inmobiliarios, la Trump Tower en Nueva York.



"Ha atacado el principal programa de visas de Estados Unidos para trabajadores calificados.. pero sus propias compañías lo han usado liberalmente para importar cientos de trabajadores extranjeros, incluidas modelos de modas", sostuvo el Post.



El diario señaló el país sigue esperando una explicación de Donald Trump que aclare las circunstancias del proceso de migración de su esposa y sus estándares dobles en migración.