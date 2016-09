Netanyahu insiste en su voluntad de reunirse con Abás 'sin condiciones'

''No me importa si el sitio es Holanda, Moscú o donde sea'', asegura el mandatario israelí

JERUSALÉN, ISRAEL (06/SEP/2016).- El primer ministro israelí, Benjamin Nentayahu, insistió en que está dispuesto a reunirse con el presidente palestino, Mahmud Abás, "para conversaciones directas y sin condiciones previas", según un comunicado de su oficina.

"Lo he dicho cientos de veces y lo reitero ahora. No me importa si el sitio es Holanda, Moscú o donde sea -eso no es un problema-, y ciertamente podría ser en Moscú. Se lo he dicho al presidente (ruso, Vladimir) Putin", afirmó durante un encuentro celebrado hoy en La Haya con su homólogo holandés, Mark Rutte, en el que puso en duda la disposición de Abás sobre la cuestión.

"La principal pregunta es, por supuesto, si Abú Mazen (Abás) está listo para reunirse sin condiciones. Hemos escuchado informaciones contradictorias sobre esto. Ayer mismo el portavoz de los palestinos dejó claro que están preparados, pero tienen condiciones -liberar a los prisioneros, saber si las negociaciones tendrán resultado, etc", expuso en la nota.

Netanyahu, que ayer hizo las mismas declaraciones en Jerusalén ante el enviado especial ruso para Oriente Medio, Mijaíl Bogdanov, dejó otra vez clara su postura ante la posibilidad de volver a la mesa de negociaciones con los palestinos después del colapso del último proceso de paz en 2014.

Un tema sobre el que se ha debatido últimamente a raíz de una iniciativa en la que Rusia afirma estar trabajando para sentar de nuevo juntos a israelíes y palestinos, y que debería haberse materializado en un encuentro este viernes en Moscú, que sin embargo fue aplazado en el último momento.

"Seguimos entablando contactos y consultas con ambas partes para llegar a un acuerdo sobre el formato, el contenido y la fecha de la reunión", dijo Bogdánov hoy.

Según afirmó Abás hoy en Varsovia, dicho encuentro habría sido pospuesto por petición israelí, al tiempo que él se mostró favorable a reiniciar los contactos: "Yo estoy listo y reitero que estoy dispuesto a ir a cualquier reunión".

Recientemente, los palestinos han mostrado su deseo de participar en foros multilaterales (como plantea la iniciativa francesa presentada este año) que eviten el diálogo bidireccional con Israel después de años de negociaciones frustradas, mientras que el liderazgo israelí defiende la vía directa.

Además, los palestinos han reclamado hasta ahora tres condiciones para el reinicio del diálogo de paz: la congelación del crecimiento de las colonias israelíes en territorio ocupado, la liberación de los presos encarcelados antes del proceso de Oslo y un calendario firme para la negociación.