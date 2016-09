Trump no está calificado para ser presidente: diario texano

The Dallas Morning News rompe el histórico precedente de respaldar al partido republicano en elecciones

DALLAS, ESTADOS UNIDOS (06/SEP/2016).- El candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, "no está calificado para servir como presidente y no merece tu voto", opinó en un editorial el diario The Dallas Morning News.



El rotativo publicó lo anterior en un duro editorial con el que rompió su histórico precedente de respaldar al candidato del Partido Republicano en las elecciones generales.



The Dallas Morning News, que apoyó al gobernador de Ohio, John Kasich, en las primarias republicanas, aseguró que "Donald Trump no es ningún republicano y ciertamente ningún conservador", al sostener que el aspirante presidencial ha estado en desacuerdo con casi todos los ideales del Partido Republicano, "ideales que este diario mantiene con afecto".



¿Qué significa ser un republicano?, cuestionó el rotativo.



"Durante generaciones, la respuesta ha sido clara: La creencia en la libertad individual. El libre mercado. Una defensa nacional fuerte". Pero, "¿qué significa ser un republicano hoy?. Con Donald Trump como nuevo abanderado del partido, es imposible decir", indicó.



Las ideas de Trump, señaló el editorial, "están tan lejos del republicanismo que han dado lugar a una nueva descripción: Trumpismo".



"No tenemos ningún interés en un candidato republicano para quien todos los principios son negociables, ni en un Partido Republicano que está dispuesto a cambiar principios por la búsqueda de la victoria electoral", destacó el periódico.



"Trump no refleja los ideales republicanos del pasado; estamos seguros de que no debe reflejar al Partido Republicano del futuro. Donald Trump no está calificado para servir como presidente y no merece su voto", declaró.



El Dallas Morning News, uno de los 20 periódicos con mayor circulación en Estados Unidos, ha apoyado tradicionalmente a los candidatos republicanos a la presidencia desde 1968.