Clinton acumula 'gran ventaja' sobre Trump en Colegio Electoral

Se necesitan 270 de 538 votos electorales para amarrar la presidencia; la demócrata tiene 244 y el republicano sólo 126

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (06/SEP/2016).- La candidata presidencial demócrata Hillary Clinton acumuló una "gran ventaja" sobre Donald Trump para ganar el Colegio Electoral de Estados Unidos, incluso poner en juego estados republicanos, señaló un sondeo de The Washington Post.



Una encuesta realizada en los 50 estados del país, la más amplia realizada por el diario estadounidense, muestra que Trump está cerca de Clinton en algunos estados del medio oeste, pero la ex primera dama goza de una ventaja significativa para ganar las elecciones.



"Este masivo sondeo subraya una debilidad crítica de la candidatura de Trump: un déficit sin precedentes entre los votantes blancos con educación universitaria, especialmente las mujeres", concluyó.



The Washington Post, en alianza con la encuestadora SurveyMonkey, entrevistó a 74 mil votantes registrados en los 50 estados del país entre el 9 de agosto y el 1 de septiembre pasados, con un promedio de 550 a cinco mil votantes por estados.



Los resultados muestran que Trump enfrenta problemas en estados que los republicanos habían ganado consistentemente y que deben retener para tener oportunidad de ganar el 8 de noviembre, tales como Arizona, Georgia y Texas.



Clinton además goza de ventaja de más de cuatro puntos porcentuales en estados como Florida y Colorado, y se encuentra empatada con Trump en el estado de Carolina del Norte.



El candidato presidencial republicano muestra, sin embargo, una fortaleza mayor a lo previsto en estados del medio oeste, donde los electores son generalmente más viejos y más blancos.



Trump tiene ventajas pequeñas en los estados de Ohio y Iowa, y se encuentra cerca de Clinton en Wisconsin, Pensilvania y Michigan, todos los cuales han sido ganados por los demócratas en seis elecciones presidenciales consecutivas.



A pesar de que la brecha de Clinton sobre Trump se ha recortado a la mitad desde las convenciones partidistas, la ex primera dama goza de una ventaja significativa en la aritmética del colegio electoral.



Se requieren 270 de los 538 votos electorales del país para amarrar la Presidencia de Estados Unidos.



A nueve semanas de las elecciones, Clinton acumula un total de 244 votos electorales, es decir 26 votos menos de los necesarios para ganar en los comicios del 8 de noviembre, que aparece como puntera en 20 estados más el distrito de Columbia.



En contraste, Trump dispone de sólo 126 votos electorales, aún cuando el número de estados que se inclinan a su favor es similar al de Clinton.



La encuesta muestra en ese sentido que aún continúan 10 estados en disputa, que en su totalidad representan 168 votos electorales en juego. En esos estados, la diferencia entre Clinton y Trump es de menos de cuatro puntos porcentuales.



The Washington Post sostuvo que si el republicano quiere tener posibilidades de ganar la presidencia, debe tratar de consolidar el voto republicano, pero reconoció que se trata de un desafío mayor para Trump porque muchos conservadores están dándole la espalda.



Clinton aventaja por ejemplo a Trump con 31 puntos porcentuales entre las minorías raciales o étnicas, mientras que el republicano supera a la demócrata con los mismos puntos entre los electores blancos.



Pero el mayor problema de Trump son los votantes blancos con título universitario. Clinton lo supera en 31 de los 50 estados del país entre este segmento de la población.