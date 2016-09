Alto Comisionado de la ONU critica populismo de Trump

En una cena de gala por la Fundación Paz, Justicia y Seguridad, en La Haya, Zeid Ra'ad al-Hussein criticó a diversas personalidades entre las que se encuentra Trump

LA HAYA, HOLANDA (05/SEP/2016).- El candidato presidencial estadounidense Donald Trump y el nacionalista holandés Geert Wilders son algunos de los "populistas y demagogos", cuyas estrategias de comunicación son similares a la propaganda del grupo Estado Islámico, declaró el director de la agencia de la ONU encargada del respeto a los derechos humanos.

En términos excepcionalmente fuertes, Zeid Ra'ad al-Hussein emitió una advertencia sobre la "banalización de la intolerancia" en Europa y Estados Unidos por parte de populistas que hacen referencia a "un pasado pacífico ficticio" y simplifican excesivamente los mensajes con breves discursos y tuits.

Zeid, hijo de un príncipe jordano y una madre nacida en Suecia, se enfocó principalmente en Wilders durante su discurso en una cena de gala organizada por la Fundación Paz, Justicia y Seguridad, con sede en La Haya.

Pero Zeid colocó también en ese grupo a Trump, al primer ministro húngaro Viktor Orban, a la líder de la extrema derecha francesa Marine Le Pen, y a Nigel Farage, un ex líder del principal partido antiinmigración de Gran Bretaña.

"No se equivoquen, ciertamente no igualo las acciones de demagogos nacionalistas con las del Daesh, que son monstruosas, repugnantes; Daesh debe ser llevado ante la justicia", subrayó Zeid, utilizando el acrónimo en árabe del grupo Estado Islámico. "Pero en su método de comunicación, su uso de medias verdades y simplificación excesiva, la propaganda de Daesh usa tácticas similares a las de los populistas".

"Y ambas partes de esta ecuación se benefician mutuamente; de hecho, no extenderían su influencia sin las acciones del otro", agregó.

Wilders presentó recientemente un manifiesto de una página con vistas a las elecciones holandesas de marzo en el que exige que se impida el ingreso al país a todos los solicitantes de asilo, que se prohíba el ingreso a inmigrantes de naciones musulmanas, se cierren mezquitas y escuelas islámicas, y que se declare ilegal el Corán. Zeid calificó el manifiesto como "grotesco" y urgió a la audiencia a "manifestarse" contra demagogos.

"No seremos amedrentados por ustedes intimidadores, ni seremos engañados por ustedes los embaucadores, no nuevamente", enfatizó.

En un mensaje de texto enviado en respuesta a una solicitud de comentario de The Associated Press sobre el discurso, Wilders escribió: "Otra buena razón para deshacernos de la ONU. Perdí mi libertad en mi lucha por libertad, y no quiero que mi país pierda su libertad también. Por eso tenemos que desislaminizarnos. El islam y la libertad son incompatibles, no importa lo que diga este burócrata jordano".

Wilders ha vivido durante años con protección constante debido a amenazas en su contra.

Zeid condenó abiertamente una "fórmula" utilizada por demagogos: "Hacer que la gente, que ya está nerviosa, se sienta terrible, y entonces enfatizar que todo es debido a un grupo extranjero y amenazador que se ha infiltrado".

"Luego hay que hacer que la audiencia objetivo se sienta bien al ofrecerle lo que es una fantasía para ella, pero una injusticia horrenda para otros. Enardecer y aplacar, repetirlo muchas veces, hasta que la ansiedad se haya endurecido para convertirse en odio", agregó.

Zeid utilizó palabras para combatir palabras que considera dañinas y discriminatorias.

"Escuchamos que hay mayor discriminación en lugares de trabajo. Los niños están siendo humillados y rechazados por sus orígenes étnicos y religiosos" y se les está diciendo que "no son 'realmente' europeos", dijo Zeid. "Comunidades enteras están siendo difamadas con sospecha de colusión con terroristas".

El discurso originó ovaciones de pie por parte de la multitud, entre la que estuvo la actriz estadounidense Sharon Stone.