Investigan supuesto plan ruso para interferir en elecciones de EU

La campaña de Rusia incluiría herramientas para penetrar a sistemas y diseminar información, señala The Washington Post

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (05/SEP/2016).- Agencias de inteligencia estadounidenses investigan una posible operación encubierta de Rusia en Estados Unidos para generar desconfianza pública en las elecciones presidenciales y el sistema político del país.



The Washington Post señaló que el objetivo de la investigación es entender el alcance de la campaña rusa, que incluye herramientas cibernéticas para penetrar los sistemas utilizados en el proceso político a fin de diseminar desinformación.



"Esto es motivo de preocupación para el Directorio de Inteligencia Nacional (DNI). Está siendo analizado", dijo al diario un ex agente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) familiarizado con la pesquisa.



La investigación está siendo conducida por el director del DNI, James Clapper Jr., mientras que Estados Unidos se encuentra en la recta final hacia las elecciones presidenciales del 8 de noviembre.



Otras agencias de Estados Unidos examinan por su parte potenciales interferencias rusas en el proceso político, y la Oficina Federal de Investigación (FBI) ha alertado a funcionarios estatales y locales sobre potenciales amenazas cibernéticas.



Un funcionario advirtió sin embargo al diario que la comunidad de inteligencia de Estados Unidos no dice que tenga ya una "prueba definitiva" de la eventual interferencia o de los planes de Rusia.



"Pero el simple indicio de que algo esté impactando la seguridad de nuestro sistema electoral sería de preocupación significativa. Es la clave de nuestra democracia que la gente tenga confianza en el sistema electoral", dijo el funcionario de manera anónima.



Funcionarios sugirieron que la intención del Kremlin no es inclinar el desenlace de las elecciones hacia un lado u otro, sino causar caos a fin de propagar propaganda para atacar a la democracia de Estados Unidos, particularmente entre los países de la ex Unión Soviética.



Agentes de inteligencia describieron sin embargo la campaña de influencia subrepticia como "ambiciosa" y dijeron que puede estar diseñada para contrarrestar el liderazgo de Estados Unidos y su influencia en asuntos internacionales.



En junio pasado el Comité Nacional Demócrata acusó al gobierno ruso de penetrar sus sistemas informáticos, pero el incidente no ha sido atribuido oficialmente a Rusia por parte del gobierno del presidente Barack Obama.