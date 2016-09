Blindan el Vaticano por canonización de Madre Teresa de Calcuta

Todos los puntos de acceso a la plaza son vigilados por efectivos del ejército y otras dependencias de seguridad

CIUDAD DEL VATICANO, ITALIA (03/SEP/2016).- Las fuerzas del orden italianas blindaron hoy sábado las inmediaciones de la Plaza de San Pedro en el Vaticano en vistas de la ceremonia en la cual la Madre Teresa de Calcuta será declarada santa de la Iglesia católica.



La tarde de este sábado varios camiones del Municipio de Roma colocaron decenas de vallas a lo largo de la Via della Conciliazione, la gran avenida que une el Río Tíber con la Plaza de San Pedro, donde la mañana de este domingo el Papa celebrará una misa multitudinaria.



La mañana de este sábado miles de personas asistieron a una audiencia con Francisco en la misma plaza, un encuentro dedicado a agentes católicos de voluntariado de todo el mundo. Participaron muchos de los feligreses que este domingo asistirán a la canonización.



Aunque el portavoz del Vaticano, Greg Burke, aseguró que no habría un operativa de seguridad extraordinario para la misa del domingo, Notimex pudo constatar un importante reforzamiento de la seguridad en las inmediaciones de San Pedro.



Todos los puntos de acceso a la plaza son vigilados por efectivos del ejército, de la policía militarizada Carabinieri, la Policía de Estado y la Policía Municipal. Además fueron colocaron diversos puntos de socorro con ambulancias de la Cruz Roja.



Aunque por la tarde de este sábado había libre paso peatonal por la zona, ya por la noche todo fue bloqueado para evitar aglomeraciones desde la madrugada.



Hasta ahora la Santa Sede distribuyó unos 100 mil billetes gratuitos para los grupos de feligreses organizados, pero la cifra de asistentes será seguramente mayor y ocupará no sólo San Pedro, sino también la contigua Plaza Pío XII y la propia Via della Conciliazione.



Según las previsiones meteorológicas será una mañana soleada y de intenso calor la de este domingo, por ello los organizadores han recomendado a los fieles asistir con ropa blanca, portar agua, sombreros y sombrillas para protegerse del intenso sol.



Frente a la Plaza de San Pedro se montó una gran estructura reservada para las transmisiones de televisión en vivo. Más de 600 periodistas se acreditaron para la canonización, de los cuales unos 120 corresponsales televisivos.



Colgando del balcón central en la fachada de la Basílica de San Pedro ya fue ubicado un pendón con la imagen oficial de Santa Teresa de Calcuta, un cuadro realizado por el célebre artista estadounidense Chas Fagan.



En el cuadro se ve a la anciana religiosa, diminuta y con sus arrugas características pero con una sonrisa tierna y misericordiosa, enfundada en su típico habito de tipo hindú color blanco con ribetes en azul.



A partir de las 07:00 horas locales (05:00 GMT) de este domingo se abrirán los accesos a los peregrinos que primero se ubicarán en la plaza y posteriormente en las zonas aledañas.