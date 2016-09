Clinton pierde oportunidad única con latinos: The Washington Post

''Contar con la asistencia de votantes latinos a los urnas simplemente porque odian a Trump no es una estrategia confiable'', advierten

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (03/SEP/2016).- Estrategas demócratas temen que Hillary Clinton haya perdido una oportunidad única de galvanizar el voto latino a favor de los demócratas, aprovechando las políticas anti-inmigrantes de Donald Trump, señaló The Washington Post.



A menos de 70 días de las elecciones, encuestas muestran que Clinton goza de un nivel de apoyo latino similar al de otros candidatos demócratas a pesar de que Trump se ha dedicado a atacar a la comunidad latina, especialmente a los mexicanos.



"Algunos estrategas demócratas temen que Clinton ya perdió una oportunidad única y advierten que contar con la asistencia de votantes latinos a los urnas simplemente porque odian a Trump no es una estrategia confiable".



En Nevada y Florida, dos estados claves por el voto de los hispanos, lo competido de la carrera entre Clinton y Trump ha hecho que los aliados de Clinton empiecen a gastar dinero en anuncios políticos dirigidos a los latinos y su campaña hará lo propio con mensajes en español.



"A diferencia del presidente Barack Obama hace cuatro años, Clinton no ha lanzado virtualmente ningún anuncio de televisión en español en la elección general, salvo la difusión de un anuncio que fue transmitido durante un partido de futbol", observó el rotativo.



Sólo un 18 por ciento de los votantes latinos registrados tienen una impresión favorable de Trump, debido a sus políticas migratorias, incluida en la construcción de un muro en la frontera con México y la deportación de millones de inmigrantes.



Pero estrategas demócratas creen que no basta el rechazo de los votantes latinos a Trump para asegurar que van a votar por Clinton en las elecciones del 8 de noviembre.



The Washington Post hizo notar de hecho que el apoyo de los hispanos a Clinton está debilitándose. Un sondeo del diario muestra que el nivel de aprobación de Clinton entre los hispanos ha caído del 71 al 55 por ciento.



En abril pasado un 76 por ciento de los votantes latinos registrados expresó su intención de votar por Hillary, actualmente esa cifra es del 70 por ciento, de acuerdo con una encuesta separada de Latino Decisions.



Clinton tiene el menor nivel de popularidad entre los hispanos para quienes el inglés es su idioma dominante y nacieron en Estados Unidos. En contraste, es mejor aceptada entre los latinos que hablan mayormente español y nacieron en el extranjero.