Trump no habla por todos los americanos: Arianna Huffington

La periodista expresó que ‘Donald Trump es un tonto’

CIUDAD DE MÉXICO (02/SEP/2016).- Donald Trump, candidato a la presidencia de Estados Unidos, no habla por todos los estadounidenses y no dice la verdad, señaló Arianna Huffington, cofundadora de “The Huffington Post”, durante el marco de México Siglo XXI, organizado por Telmex.



“Quiero dejar claro que él habla mucho pero no lo hace por todos los americanos, él no habla por mí y no dice la verdad”, aseguró Huffington. Toda historia tiene dos lados, comúnmente hay varios puntos entre un lado y otro de la misma, explicó la periodista.



“La tierra no es plana, la evolución es una realidad, el calentamiento global es una realidad y Donald Trump es un tonto y esa también es una realidad”, subrayó.