El 'sí' al acuerdo de paz ganaría plebiscito en Colombia

Una encuesta divulgada este viernes dice que más de la mitad de los votantes apoyaría el convenio

BOGOTÁ, COLOMBIA (02/SEP/2016).- La opción del "sí" tiene una intención de voto del 62 % para el plebiscito sobre el acuerdo de paz del Gobierno colombiano con las FARC que se celebrará el próximo 2 de octubre, según una encuesta divulgada.

A la pregunta de cómo votará en el plebiscito, el 62 % de los consultados respondió "sí" mientras el 28 % dijo "no" y el 10 % restante se declaró indeciso, según los resultados de la encuesta Polimétrica elaborada por la firma Cifras & Conceptos para Caracol Radio y Red + Noticias.

Si el plebiscito fuera mañana, el 50 % de los ciudadanos saldría a votar, el 38 % no lo haría y el 12 % aún no sabe o no responde, agregó el sondeo.

Los resultados evidencian que quienes más intención de participar en el plebiscito tienen son los mayores de 56 años, con el 58 %, y los que menos muestran interés son los jóvenes con edades entre los 18 y 25 años, franja en la que solo un 43 % dijo que piensa votar ese día.

Además, son los mayores de 65 años quienes más votarían por el "sí" (86 %), mientras que la tendencia por el "no" prevalece entre quienes tienen de 36 a 45 años.

Las personas también fueron consultadas acerca de qué tanto conocen lo acordado por el Gobierno y la guerrilla en los diálogos de paz que durante cuatro años se llevaron a cabo en La Habana.

Al respecto, el 35 % manifestó estar poco informado, el 31 % algo informado, el 17 % muy informado y el otro 17 % nada informado.

La encuesta, que tiene un margen de error de 2.2 puntos, fue realizada entre el 26 y 31 de agosto mediante entrevistas presenciales en los hogares a dos mil 305 personas mayores de 18 años residentes en Bogotá y las regiones Caribe, Centro, Eje Cafetero, Oriente y Pacífica.

El próximo 2 de octubre, unos 33.8 millones de colombianos están habilitados para votar en el plebiscito con el que se espera refrendar lo acordado entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) luego de los diálogos en La Habana para terminar un conflicto de 52 años.

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, firmó el pasado 30 de agosto el decreto para convocar el plebiscito.

"¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?", es la pregunta que se formulará en la consulta popular.

La opción del "sí" debe obtener al menos el 13 % del censo electoral, lo que significa que necesitará como mínimo cuatro millones 396 mil 626 votos para ser aprobado.