El NYT considera que mensaje de Trump es 'brutalmente simple'

El diario destaca que su discurso en Arizona es una repetición de las fantasías que apuntan al miedo

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS (01/SEP/2016).- El candidato presidencial republicano Donald Trump repitió su mensaje estridente y "brutalmente simple" en torno a la migración, basado en la criminalización de los inmigrantes, denunció el diario The New York Times (NYT).



En un editorial, el rotativo destacó que la propuesta de migración de Trump repitió su mensaje basado en representar a los inmigrantes como criminales que merecen ser deportados de Estados Unidos porque roban empleos a estadounidenses y amenazan su seguridad.



"Repitió su mensaje brutalmente simple: migrantes criminales rondan por millones nuestras calles, matando estadounidenses y robando nuestros empleos, y él los echará del país con una nueva fuerza de deportación, construirá el muro y hará a Estados Unidos otra vez seguro", ironizó el diario.



Aseguró que el discurso, ofrecido en la ciudad de Phoenix, era una repetición de las fantasías que apuntan a crear miedo de los inmigrantes, así como un fanfarroneo sobre un estado policial y alardes sobre la construcción de un muro fronterizo impenetrable.



El diario señaló que las propuestas son ideas que Trump ha cambiado a menudo, por lo que no deberían ya tener credibilidad. Asentó por ejemplo que el republicano había usado apenas unas horas antes del discurso en Phoenix un tono diferente en su viaje a México.



En esa visita, "no hubo fricción en la sesión de fotografía, lo que permitió al nominado republicano ensayar su calmada voz de adulto, así como evitar ofender a su base antiinmigrante y humillar a México, todo al mismo tiempo", subrayó el editorial.



The New York Times resaltó que en realidad Trump no tiene un plan realista para sellar la frontera, construir un muro o reparar la economía que destruya al expulsar a la fuerza de trabajo inmigrante.



"Sin embargo, sería capaz de hacer miserable la vida de millones de inmigrantes, destruir a sus familias y dañar al país", puntualizó el diario.



Añadió que burlarse de la falta de contenido de las propuestas de Trump es fácil, pero que sus fantasías sobre los inmigrantes son aplicadas en ciudades como Phoenix, donde la policía abusa de los nacidos en el extranjero y donde existe un vigoroso movimiento armado contra la migración.



En ese sentido, Phoenix fue "el escenario apropiado para las huecas propuestas de Trump, y para sus tenaces mentiras acerca de los peligros que los inmigrantes suponen para la vida de "nuestros ciudadanos estadounidenses".



Agregó que "los tornados también están huecos en el centro, pero también hacen mucho daño".