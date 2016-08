Tony Blair cree 'posible' que Inglaterra no salga de la UE

Según el antiguo líder laborista, el debate continúa sobre la separación del Reino Unido del bloque europeo

PARÍS, FRANCIA (01/SEP/2016).- El ex primer ministro británico Tony Blair cree que es "posible" que el Reino Unido no salga de la Unión Europea (UE) pese al resultado favorable a su salida en el referéndum celebrado en junio en el país.



"Yo creo que es posible" que Reino Unido se mantenga en la UE, declaró a una radiodifusora local el ex jefe de gobierno del país europeo durante una década (1997-2007).



Según el antiguo líder laborista, "el debate continúa" sobre la salida del Reino Unido del bloque europeo decidida por la mayoría de británicos en el referéndum de junio.



El ex primer ministro británico dijo no estar de acuerdo con la celebración del referéndum que convocó su sucesor, el conservador David Cameron.



"Yo no estaba de acuerdo con la celebración del referéndum, no creo que fuera necesario", comentó Blair en la entrevista con la radiodifusora privada Europe 1.



En opinión de Blair, el resultado del referéndum es consecuencia del clima general que se vive en toda Europa no sólo en el Reino Unido.



"En toda Europa hay una reacción contra la autoridad, contra la globalización en general. Y además la cuestión de las migraciones", concluyó.