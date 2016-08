Prensa mundial cubre reunión Peña-Trump

La mayoría centra la información del encuentro en la construcción del muro fronterizo

CIUDAD DE MÉXICO (31/AGO/2016).- Con la visita de Donald Trump a México la prensa internacional, a través de sus sitios web, centró la información en uno de los ejes más polémicos que el magnate se ha encargado de defender a lo largo de su campaña: la construcción de un muro en la frontera entre México y Estados Unidos.

En Norteamérica, Latinoamérica y en Europa la prensa online puso en relieve que el tema de la migración fue la clave del diálogo en la reunión entre el presidente Enrique Peña Nieto y el candidato presidencial republicano en la residencia presidencial de Los Pinos en la Ciudad de México.

El New York Times tituló: “Live: Donald Trump Calls Mexican President ‘a Friend’”.

Destacó la crítica de mexicanos a Peña Nieto por la celebración de la reunión.



“Describieron la reunión como cálida, a pesar de los desacuerdos significativos”, informó.

El Wall Street Journal optó por titular: “Donald Trump Eases Terms on Immigration, Trade After Meeting With Mexican President Enrique Peña Nieto”, es decir, que asistió para “aliviar” temas de inmigración y comercio, aunque no se abordó quién pagará el muro fronterizo.

Para The Washington Post la cabeza fue “Trump discusses immigration, trade with Mexican President Peña Nieto”.

Subrayó que se trataba del primer viaje internacional oficial de Trump como candidato republicano, en un país en el que es despreciado por sus comentarios en contra de los inmigrantes ilegales.

El diario francés Le Monde decidió destacar el dicho del republicano sobre que Estados Unidos tenía el derecho a "construir un muro" y colocó en segunda nota de importancia (después del caso Dilma) la cabeza “Trump défend son mur à Mexico”.

El británico The Guardian informaba “Peña Nieto told Trump Mexico will not pay for border wall”.

La Nación de Argentina titulaba: “Donald Trump visitó México pero no pidió disculpas ante Enrique Peña Nieto por sus dichos”. El magnate, dice el diario, defendió ante el presidente mexicano la construcción del polémico muro contra la migración ilegal.

Del mismo modo en Argentina, el diario Clarín destacó las palabras de Trump: "No hablamos de quién va a pagar el muro".

El Tiempo de Colombia apostó por el tono de la seguridad fronteriza del que habló Trump en su discurso, “Trump revive la polémica”, escribe su titular, el magnate dijo que era la "única manera de tener una frontera segura entre ambos países", continúa.

Para El Comercio de Perú, la idea central quedo plasmada con las palabras a pie de letra del magnate: Donald Trump: "EU tiene derecho de construir muro".El