Causan pánico réplicas sísmicas en el centro de Italia

Las réplicas de 3.8 y 3.5 grados Richter son registradas entre las 13:26 y las 13:30 horas locales

ROMA, ITALIA (31/AGO/2016).- Dos réplicas sísmicas causaron este miércoles pánico en las localidades del centro de Italia afectadas hace una semana por un terremoto de 6.2 grados Richter, mientras aumentó a 294 el número de muertos por el desastre.



De acuerdo con el centro sismológico nacional, las réplicas de 3.8 y 3.5 grados Richter fueron registradas entre las 13:26 y las 13:30 horas locales (11:26 y 11:30 GMT).



El epicentro de los movimientos telúricos fue detectado en la provincia de Perugia, entre las localidades de Norcia y Castelluccio.



En un primer momento no fueron señalados daños materiales, aunque el pánico cundió entre la población de la zona.



En tanto, el número de muertos por el desastre natural aumentó este jueves a 294, luego del fallecimiento de un joven de 23 años de edad que había resultado herido por el derrumbe de su casa en Amatrice, el pueblo más afectado.



Asimismo, en el hotel Roma de esa localidad fue encontrado un cadáver del sexo masculino. En el inmueble había unas 30 personas al momento del sismo, al menos seis de las cuales perdieron la vida, aunque no se descartaba que hubiera otros cuerpos entre las ruinas.



El alcalde de Amatrice, Segio Pirizzo, anunció que en los próximos días será levantada una zona habitacional provisional en el área.



Confirmó que más de dos mil 600 de los habitantes del pueblo se encuentran albergados en tiendas de campaña y que la idea es que antes de la próxima Navidad puedan ser ubicadas en casas prefrabricadas.



"Desgraciadamente se necesitarán años para la reconstrucción", reconoció el ministro de Infraestructura, Graziano Delrio, quien anunció "un gran plan de prevención sísmica".



Por su parte, las fiscalías de las ciudades de Rieti y Ascoli Piceno han abierto indagaciones oficiales ante la posibilidad de que los derrumbes de varios edificios hubieran sido ocasionados por falta de cumplimiento de las reglas antisísmicas.



En particular se investiga el caso de la escuela "Capranica" de Amatrice, que apenas en 2012 había sido reestructurada y que incluso era ubicada como punto de concentración de personas en caso de emergencia.