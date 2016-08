Asume cargo nuevo ministro francés de Economía

El político continuará ejerciendo el cargo de ministro de Finanzas y asumirá además la cartera de Economía

PARÍS, FRANCIA (31/AGO/2016).- El veterano político socialista Michel Sapin, actual ministro francés de Finanzas, asumió hoy el cargo de ministro de Economía luego de la dimisión la víspera del titular de la cartera, Emmanuel Macron.



Sapin, amigo personal del presidente de Francia, Francois Hollande, continuará ejerciendo el cargo de ministro de Finanzas y asumirá además la cartera de Economía.



Los dos ministerios tienen la misma sede, el edificio del ministerio de Economía y Finanzas, ubicado en el barrio de Bercy, este de París.



El nuevo ministro de Economía asumió el cargo en una ceremonia con su predecesor celebrada esta mañana antes del consejo semanal de ministros que se lleva a cabo este miércoles en el Palacio del Elíseo, encabezado por el presidente Hollande.



En un discurso, Sapin afirmó que durante su mandato continuará con el espíritu reformista del anterior ministro.



"Las reforma es indispensable hasta el final del ejercicio de responsabilidad a la Francia de hoy. Ese espíritu de reforma que has animado es fuerte y muy amplio en su voluntad y efectos", comentó Sapin a Macron ante la prensa.



Macron presentó la víspera su carta de dimisión al presidente Hollande, quien la aceptó.



De acuerdo con distintas fuentes, Macron decidió abandonar el gobierno "para dedicarse a su movimiento (político) En Marche (En Marcha)", con el que se prevé que se presentará a las elecciones presidenciales de la primavera del año próximo.



El portavoz del gobierno, Stephane le Foll, declaró en una radiodifusora local que todo indica que Macron se presentará como candidato a las elecciones presidenciales de la primavera del año próximo.



Desde hace varios meses el joven ministro y hombre de negocios, de 38 años de edad, se había distanciado del gobierno y recientemente había confesado que su ideología no era "socialista" como la del gobierno.



Macron, quien durante años trabajó en un banco de negocios, dimitió en un momento en el que se presentaron la mayoría de candidatos a las elecciones presidenciales francesas del año próximo, una semana después de que anunciara su precandidatura el ex presidente conservador Nicolas Sarkozy (2007-2012).