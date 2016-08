La ONU evalúa respuesta a uso de armas químicas en Siria

Naciones piden al organismo actuar contra estos actos que constituyen crímenes de guerra

NACIONES UNIDAS (30/AGO/2016).- El Consejo de Seguridad de la ONU se reunió hoy martes para examinar las conclusiones de un informe que confirmó el uso de armas químicas en Siria, y la respuesta que dará a la violación de una de sus resoluciones.



De acuerdo con el informe conjunto de la ONU y la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ), tanto el gobierno de Siria como el grupo armado Estado Islámico (EI) emplearon entre 2014 y 2015 este tipo de armamento en Siria.



El panel de investigadores confirmó que dos de los nueve ataques fueron perpetrados por el gobierno de Siria, y otro más fue responsabilidad del EI, mientras que en los otros seis ataques no pudieron con certeza identificar a los responsables.



El uso de este armamento ocurrió luego de que Siria se comprometiera a eliminar todo su arsenal químico, conforme una resolución aprobada en 2013 por el Consejo de Seguridad, tras un ataque con gas sarín en la comunidad de Ghouta que causó más de un centenar de muertes.



Esa resolución estableció además la adopción de medidas adicionales bajo el Capítulo Siete de la Carta de la ONU, para el caso de que volvieran a usarse armas químicas en Siria luego del compromiso sirio de eliminar todo su arsenal de esta clase.



El Capítulo Siete de la Carta de la ONU se refiere a la imposición de sanciones a las entidades, gobierno e individuos que violen una resolución, además de que abre la puerta para una posible intervención militar internacional.



Al final de la sesión, Virginia Gamba, directora del panel de investigadores de la ONU-OPAQ, expresó que su equipo será capaz de identificar responsables de otros tres ataques cuando termine su mandato, el 23 de septiembre.



Bashar Jaafari, representante permanente de Siria ante la ONU, consideró que las conclusiones no eran legítimas, debido a que se basaron en testimonios y no en "evidencia concreta", o lo que llamó "hechos sólidos".



En sentido contrario, Samantha Power, representante permanente de Estados Unidos ante la ONU, consideró que el Consejo de Seguridad debe tomar medidas urgentes para mostrar su compromiso con la rendición de cuentas ante la violación de sus resoluciones.



Por su parte, Francois Delattre, representante permanente de Francia ante la ONU, indicó que el Consejo de Seguridad debe imponer sanciones a los responsables del uso de armas químicas, prohibidas por convenciones a las que Siria consintió adherirse en 2013.



Delattre subrayó que es necesario actuar contra actos que constituyen crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, por lo que es precisa una "resolución con dientes".



En tanto, el organismo de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) pidió al Consejo de Seguridad ampliar las investigaciones en torno al uso de armas químicas en Siria a fin de deslindar responsabilidades en los nueve ataques con armas químicas reportados en ese país.



Asimismo, pidió imponer sanciones al gobierno de Siria por la comisión de estos ataques, y referir la situación en ese país a la Corte Penal Internacional (CPI), encargado de investigar crímenes de guerra y de lesa humanidad, así como genocidio.



"El tema de los ataques químicos sólo será cerrado cuando aquellos que ordenaron y ejecutaron esas atrocidades sean sentenciados y encarcelados, y sus víctimas compensadas", enfatizó Balkees Jarrah, consejero de justicia internacional de HRW.