Se logra 'claridad' con Rusia sobre tregua en Siria: Kerry

El secretario estadounidense y el ministro ruso Lavrov llegaron a acuerdos para restablecer la tregua que ha sido simplemente ignorada

GINEBRA, SUIZA (26/AGO/2016).- El secretario estadounidense de Estado John Kerry dijo el viernes que él y el ministro ruso de Relaciones Exteriores Sergey Lavrov "lograron claridad" respecto a un camino para restaurar una tregua en Siria pero que aún se tiene que trabajar en los detalles.

Después de reunirse intermitentemente con Lavrov durante casi 10 horas en Ginebra el viernes, Kerry dijo ya fue completada la "vasta mayoría" de discusiones técnicas sobre los pasos para restablecer un cese al fuego y mejorar el acceso de ayuda humanitaria. Señaló que expertos permanecerán en Ginebra con la mira puesta en finalizar las medidas no resueltas en los próximos días.

Lavrov hizo eco de ello, diciendo "aún necesitamos finalizar algunos asuntos", y señaló la necesidad de separar combatientes del Frente al-Nusra, que tiene vínculos con Al Qaeda, de los combatientes respaldados por Estados Unidos que controlan partes del noroeste de Siria.

Lavrov insistió que una reanudación de las negociaciones mediadas por la ONU entre el gobierno sirio y la oposición respaldada por Estados Unidos, suspendidas en abril, debería ayudar a reducir las hostilidades que se han recrudecido en meses recientes. El diplomático ruso además elogió una atmósfera mejorada entre Moscú y Washington.

"Hemos continuado nuestros esfuerzos para reducir las áreas donde carecemos de acuerdo y confianza, lo cual es un logro", dijo Lavrov. "La confianza mutua está creciendo con cada reunión".

El encuentro del viernes ocurrió un mes después de que los dos políticos se reunieron en Moscú y llegaron a acuerdos sobre varias acciones no especificadas para restablecer la tregua que ha sido simplemente ignorada. Sin embargo, al igual que en Moscú, ni Kerry ni Lavrov las describieron en detalle.

"Estamos cerca", dijo Kerry. "Pero no nos vamos a apresurar a un acuerdo hasta que satisfaga totalmente las necesidades del pueblo sirio".

En un reconocimiento a los fallidos intentos previos de resucitar el cese de hostilidades, Kerry manifestó la importancia de mantener en secreto los detalles.

"No queremos hacer un anuncio (...) que no sea aplicable, que no tenga concluidos los detalles, eso termina en el lugar en que han terminado los dos últimos anuncios", dijo Kerry. "Hasta que los tengamos, ninguno de nosotros está preparado para hacer un anuncio que esté destinado a fracasar. No queremos un acuerdo sólo por tenerlo, queremos un acuerdo que se efectivo".

Y, subrayando diferencias profundas sobre acontecimientos en el campo de acción, Kerry señaló que Rusia rebate la "narración de hechos" realizada por Estados Unidos sobre ataques recientes en áreas densamente pobladas que han realizado fuerza sirias, Rusia misma y por la milicia libanesa Jezbolá, la cual cuenta con respaldo iraní. Rusia sostiene que los ataques en los que ha participado han sido contra objetivos terroristas, mientras que Estados Unidos dice que han sido contra fuerzas opositoras moderadas.