Mexicano presenta demanda en NY para desbloquear leyes migratorias

Un inmigrante pide que se excluya a varios estados de la decisión de un tribunal de Texas para paralizar las leyes migratorias

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS (25/AGO/2016).- Un inmigrante mexicano presentó hoy una demanda en Nueva York en la que pide que se excluya a varios estados de la decisión de un tribunal de Texas de paralizar dos leyes migratorias de las que se benefician miles de indocumentados.

Es la primera vez que se presenta una demanda en defensa de dos leyes aprobadas por la administración del presidente, Barack Obama, el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y la Acción Diferida para padres indocumentados (DAPA).

Martín Batalla Vidal, de 25 años y que se benefició del DACA, argumenta en su querella ante un tribunal federal en Brooklyn, que la decisión de una corte en Texas, en 2015, debe aplicar sólo a los 26 estados que pidieron bloquear esos dos programas migratorios.

La decisión del juez de Texas paralizó el año pasado el proceso puesto en marcha por la Casa Blanca para beneficiar a entre cuatro y cinco millones de inmigrantes en situación irregular que se estima que pueden acogerse a esos programas y evitar así su deportación.

"Con esta demanda estamos diciendo que no deben verse afectados los estados que no son parte del caso y que gente como Martin, no han sido escuchados", afirmó hoy en entrevista a Efe la abogada Amy Taylor.

El 60 por ciento de los inmigrantes elegibles para el DACA o el DAPA no viven en los estados que demandaron, con Texas a la cabeza, mientras que Nueva York o California, los territorios con el mayor número de inmigrantes del país, no se unieron a la querella inicial.

Taylor explicó que las autoridades de Nueva York, donde vive Batalla Vidal desde que llegó de México a los siete años, no han reclamado que las acciones anunciadas por Obama estén provocando "daños dramáticos e irreparables".

"Al contrario, estados como Nueva York reconocen que los inmigrantes son parte integral del estado", dijo la letrada, quien recordó que Nueva York apoyó al Departamento de Justicia cuando la apelación de la decisión de Texas llegó a la Corte Suprema.

En junio, el alto tribunal emitió una decisión sobre la legalidad del DACA y el DAPA con cuatro votos a favor y cuatro en contra, pero al faltar un noveno magistrado que debe ser elegido, no se inclinó la balanza y aún prevalece decisión del tribunal de Texas.

Batalla Vidal aseguró que como beneficiario del DACA le habían otorgado un permiso de residencia y trabajo, sin riesgo a ser deportado, por un periodo de tres años, pero tras la decisión del tribunal de Texas, lo sustituyeron por uno de dos años.

"Cuando solicité por primera vez (el DACA) estaba muy emocionado por tener un permiso de trabajo de tres años y poder seguir adelante con mi vida", indicó el inmigrante mexicano, quien agregó que "no es justo" lo ocurrido.

"Me dijeron (en la Oficina de Inmigración y Aduanas) que si no regresaba el permiso de tres años, me cancelaban el DACA", criticó Batalla Vidal, quien explicó que ahora está trabajando y estudiando para ser asistente médico.

Ahora tiene que renovar el permiso cada dos años y su siguiente cita es en febrero, pero si por alguna razón se retrasa el proceso tendrá que dejar de trabajar hasta que llegue el nuevo permiso, lo cual, insistió, "no es justo porque puede tomar cinco o seis meses".

"Estoy presentando esta demanda por mi y por miles de otros que como yo han sido afectados con esa decisión", alegó el inmigrante, que de ganar la demanda debe recibir su permiso de tres años y los estado poder implementar los programas DAPA y DACA.

Taylor es parte del grupo que representa a Batalla Vidal en la demanda y que incluye la organización comunitaria Make The Road, el National Immigration Law Center (NILC) y Worker and Immigrant Rights Advocacy Clinic (WIRAC) de la Escuela de Leyes de Yale.