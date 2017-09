Sylvia Pasquel, eterna seductora del escenario

La actriz regresa a la Perla Tapatía, donde se presenta en el Teatro Galerías hoy y mañana con el monólogo 'No seré feliz, pero tengo marido'

GUADALAJARA, JALISCO (26/SEP/2017).- Hoy y mañana, la actriz Sylvia Pasquel llega al Teatro Galerías con su monólogo 'No seré feliz, pero tengo marido', producción que ya tiene 10 años en cartelera y que ha sido muy bien recibida por la audiencia jalisciense, tanto, que ya se ha convertido en un montaje de tradición para la Perla Tapatía. Los horarios son a las 19:00 y 21:00 horas, dos funciones por día. Los boletos van de los $250 a los $500 pesos.

“Más que la emoción, el agradecimiento de que la gente de Guadalajara esté interesada por sexta ocasión de ver mi monólogo, me llena de orgullo, me da mucha satisfacción, me siento muy privilegiada de contar con la bendición de los tapatíos. Yo hago mi trabajo con todo el amor y la entrega del mundo porque el público se lo merece”.

El guion de la obra es de Viviana Gómez Thorpe, y Sylvia es “Viviana”, una mujer que tiene 25 años de casada y que va contando lo bueno y lo malo del matrimonio haciéndose preguntas como, ¿qué hacer para mantener un matrimonio de tanto tiempo? ¿Cómo se vive el matrimonio hoy en día? ¿Qué significa?

“Cuando pasas por un rompimiento con una pareja, le encuentras mil cosas a la obra, pero también cuando viven en una relación estable, le encuentras otras, incluso las parejas, a los hombres les caen uno veintes y a las mujeres otros. Yo no creo que haya una feliz divorciada como tal, a menos que le haya ido muy mal en el matrimonio, siempre un rompimiento es un duelo por el que tienes que pasar, no es fácil terminar una relación y más en este caso con ‘Viviana’ que tiene 25 años de casada, de compartir su vida y sus soledades con su esposo, para esta mujer es un duelo, sus hijos ya no viven con ella, se queda sola en una casa, ya no tiene para quién arreglarse, se pregunta qué hará con su vida”.

Señala que la obra tiene sacude con su mensaje. “La vida no es nada más una relación, no se acaba cuando finaliza una relación, al contrario, la vida te da la oportunidad de retomar tus sueños, tus ilusiones, todo lo que se quedó pendiente por hacer. Ser feliz es una decisión, la más difícil de tomar, ¿por qué? no lo sé, pero a la gente eso le cuesta mucho trabajo”, preferimos muchas veces el drama, estar en situaciones difíciles antes que ser felices”.

Estrena televisora

El 2 de octubre la actriz estrenará nueva telenovela con TV Azteca, la cual lleva por nombre “Tres familias” y es protagonizada por Ingrid Martz, Alma Cero y Carlos Espejel. Ahí Sylvia es madre de Alma y suegra de Carlos, son una familia de clase baja, pero con mucho corazón.

“Es una franca comedia y más que telenovela es una trama de situaciones, se formó un grupo muy padre, adoro a Alma y Carlos, los conozco de toda la vida. Soy la típica suegra que se la pasa molestando al yerno, porque además es de los que les cuesta encontrar trabajo. Es un agasajo lo que me está pasando, es una nueva etapa de mi vida trabajar para otra empresa, eso es u logro, los actores estábamos maniatados, porque aunque no éramos exclusivos, lo éramos de palabra”.

Señala que nunca tuvo exclusividad con Televisa, pero la empresa siempre la llamó para sus proyectos, pero en el transcurso de su carrera también tuvo la oportunidad de estar en otras ventanas, sólo que ahora lo hace con mayor libertad.

Su experiencia en el sismo

Sylvia estaba en su casa en el Pedregal cuando sucedió el sismo, estaba recostada cuando ocurrió y salió a su terraza hasta que parara, sus perros se asustaron, pero para ella no pasó a mayores el terremoto, sin embargo, su Centro Cultural Sylvia Pasquel se convirtió en centro de acopio para ayudar precisamente a las mascotas. Incluso la actriz ha donado maderas y paneles que han formado parte de sus montajes, para que estos sirvan provisionalmente de refugios a los damnificados y éstos no duerman a la intemperie.

“Una vez más, no es la primera vez que somos centros de acopio, lo hemos sido en muchas circunstancias. Yo desde mi trinchera hago mi parte, habrá gente que me critique, o que no le guste, pero ahí estamos”. Asegura Sylvia que salir del bache tomará mucho tiempo, e insta a la gente a que siga ayudando porque esto aún no termina, la reconstrucción tomará mucho tiempo.