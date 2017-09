Las estrellas de 'RuPaul's Drag Race' llegarán a Guadalajara

'Extravaganza Drag Show' se presentará el próximo 6 de octubre en el C3 Stage

GUADALAJARA, JALISCO (25/SEP/2017).- El próximo 6 de octubre en C3 Stage a las 20:00 horas, la noche se pintará de colores, pelucas y mucha diversión con la presentación de varias de las estrellas del reality show más irreverente y que cuenta con una gran audiencia en Estados Unidos -"RuPaul's Drag Race"-.



El espectáculo denominado "Extravaganza Drag Show" contará con la participación de Raja, Max, Detox, Tatianna, Cynthia Lee Fontaine, Derrick Barry y Roxxxy Andrews. La empresa de entretenimiento detrás de este espectáculo es id Music & Entertaiment de los jóvenes Marcos Gabriel López Velázquez y Alejandro Balcázar García, quienes con este primer show que realizan, están interesados en traer más conceptos LGBT a la Perla Tapatía, la cual consideran, tiene un público muy interesado en estos eventos.



De hecho tanto ha sido el éxito de "Extravaganza Drag Show" que ya es sould out, pero para beneplácito de los fans, se abrieron 100 boletos más, los cuales pueden adquirirse en Ticketnow. Comparte Marcos en entrevista que gracias a la respuesta del público, ya se abrió una fecha más para que quienes no tengan la oportunidad de acudir a éste lo puedan hacer el próximo 15 de diciembre, la primera estrella revelada del cartel es Shangela, las demás estrellas se irán revelando poco a poco.



"Es la primera vez que traemos este tipo de espectáculos a lo grande, de talla internacional. Alejandro y yo nos conocemos poco más de dos años. Alejandro tiene siete años realizando viajes (transportación de público) para conciertos que se hacen fuera de Guadalajara y yo que soy licenciado en Turismo enfocado en viajes turísticos de playa y ciudades, tuvimos ciertas características que nos hicieron organizar este espectáculo", dijo Marcos, ambos son fieles seguidores del programa de VH1.



"Queríamos hacer un show donde vinieran varias drags a la vez, porque de que han venido a la ciudad, lo han hecho, pero algunas por su propia cuenta, las últimas Yara Sofía, April Carrión y Carmen Carrera, pero para esas fechas acudió poca gente. Además con estos espectáculos había sólo referencias en Monterrey y Ciudad de México, y nosotros nos preguntamos, ¿por qué acá no las traen?".



Ambos empresarios tienen confianza de que habrá un público cautivo que los impulse a seguir trayendo nuevas sorpresas, también tienen en la mira a Dua Lipa y Nick Jonas para el 2018, incluso no descartan hacer un "Drag Con" en la Perla Tapatía.



SABER MÁS



Las estrellas de "RuPaul's Drag Race" saldrán llegada la media noche, habrá meet and greet con quienes compraron su boleto junto con esta experiencia (125 personas). Previamente estarán amenizando la velada Aurora Wonders de "Escándala", Edgar Espinosa, el DJ Daniel Villanueva y la drag tapatía Becky D'Vich, quien cuenta con gran presencia en la ciudad y que fue elegida como embajadora de la convocatoria de los Gay Games donde concursa Jalisco por ser sede.



EL INFORMADOR / KIKE ESPARZA