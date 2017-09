'Cámbiame el look' viene con torta bajo el brazo

Angie Taddei estrena hoy la segunda temporada de esta edición del canal E! Entertainment; comparte cómo vive su segundo embarazo

GUADALAJARA, JALISCO (25/SEP/2017).- Considerarse un gurú de la moda y las tendencias no es el objetivo de Angie Taddei, ni mucho menos ser una voz autoritaria que diga cómo deben vestirse la mujeres. Para la cantante y ahora más confiada conductora de “Cámbiame el look”, la segunda temporada de este proyecto de la cadena E! Entertainment que se estrena hoy reforzará la idea de hacer de la moda un medio de expresión de alcance a todo público sin prejuicios de por medio.

A pocos días de finalizar la grabación de los 13 capítulos que integrarán este segunda temporada, Angie Taddei, en entrevista asegura que en su faceta como conductora ya se siente con mayor seguridad y destreza ante las cámaras, pues aunque la experiencia y contacto con el público lo ha tenido de la mano con la agrupación JNS y en Picnic en EXA.FM, el adentrarse de lleno a la televisión ha sido un activo esencial para complementar sus habilidades artísticas.

“Ha sido una experiencia maravillosa, la primera temporada estuvo increíble y la segunda no se quedará atrás, ahora estarán 13 participantes muy distintas, muy divertidas. El llegar a una segunda temporada habla bien del equipo de trabajo de la primera, desde la producción hasta la conducción, ahora me siento más desenvuelta aunque ya lo venía haciendo desde ‘Picnic’ y ahora esto me complementa”.

Angie recalca que más allá de enfocarse en colores, tendencias, texturas y estilos, “Cámbiame el look” —en horario estelar nocturno a las 21:00 horas— se ha preocupado por abordar otros temas de relevancia social como la participación la mujer y su desarrollo personal y laboral y cómo es que la moda ayuda a proyectar más confianza y autoestima.

“En esta segunda temporada las cosas siguen fluyendo muy bien, todo se ha convertido en una familia dentro del foro, nos apoyamos entre todos. Todo ha sido un reto desde la primera temporada, cuando se trata de un programa sobre moda algunos piensan que solo es superficial o frívolo, pero nosotros buscamos, sí hablar de moda y tendencias, pero también sobre el estilo de vida de cada participante, de sus necesidades, como mujeres todas sentimos algo dependiendo cómo nos vemos, de que algo pasa por dentro, algo quiere decir, siempre hay algo detrás de la moda”.



Mujer feliz

Tras anunciar su segundo embarazo a través de sus redes sociales, Angie Taddei confiesa que sus planes laborales de momento no sufrirán modificaciones, ni su participación en la gira con JNS en el recorrido nacional con “90’s Pop Tour” ni la grabación de la que sería la tercera temporada de “Cámbiame el look”, que pese a no estar confirmada hay posibilidades que sea un hecho.

“Ya estamos en pláticas para una tercera temporada, no sabemos bien las fechas, estamos coordinando cómo estará el asunto, quizá pueda ser en los primeros meses del próximo año -2018-, no sé qué pasará, de momento hay mucho trabajo, sólo es cuestión de acoplar agendas”.

Respecto a su embarazo, Angie Taddei puntualiza que revelar mayores detalles sobre el segundo hijo con su esposo José Portilla, no es una prioridad para la cantante que seguirá sobre los escenarios hasta su cuerpo se lo permita y no ponga en riesgo su salud ni su embarazo.

“Estoy muy feliz con este bebito que viene en camino, estaré trabajando, ese es mi plan. Me llega en fechas muy favorables para mi agenda. A la producción de ‘Cámbiame el look’ sí los puse un poco en apuros durante los primeros meses del embarazo, me consintieron con mis antojos en el set. Con los conciertos seguiré hasta que el cuerpo y el doctor me dejen, tengo a grandes ejemplos en el escenario como Lidia y Mariana de OV7 que estuvieron embarazadas en sus giras, yo no me quedaré atrás, Ari Boroboy me apoya muchísimo, tiene idea de cómo son estas cosas”, explicó Angie al preferir que el público sea quién se dé cuenta de cuántos meses de embarazo tiene.