Furia germana

La banda de Thrash metal Kreator deleitó a más de 3 mil asistentes en Guadalajara

GUADALAJARA, JALISCO (20/SEP/2017).- "No son los más conocidos en el mundo, ni los que más proyección tienen, tampoco los que más estadios llenan, pero son los mejores en lo que hacen, son muchos más técnicos, mucho más inventivos, ni Metallica toca como ellos", sentencia Juan Pérez, tapatío de 28 años que desde que se anunció que los alemanes regresaban a la ciudad adquirió su boleto. Su banda favorita de metal estaba en la ciudad.

Petrozza y compañía volvian luego de casi cuatro años de no estar en Guadalajara y esta vez lo hacían con el pretexto de presentar temas de su última placa 'Gods Of Violence', editada este mismo año.

La noche comenzaba sutil, apacible, sosegado y es que la banda abridora del show eran los islandeses de Sólstafir, agrupación que no se caracteriza precisamente por los fuertes riff ni violencia sonora extrema. "A Kreator ya lo he visto tres veces, hoy vengo a ver a Sólstafir, nunca me imaginé verlos en vivo en ciudad", decía Paula Rodriguez ataviada con chamarra de cuero y parches por doquier, y ese sentimiento era generalizado, gran parte del respetable acudía para disfrutar de la agrupación que se inclina a un sonido más post rock.

Svavar Austman, Sæþór Maríus Sæþórsson y Aðalbjörn Tryggvason subieron al entarimado y por cerca de una hora recorrieron sus seis discos. En varios momentos el líder Tryggvason agradecía a los presentes y añadía que tardaron mucho en venir, pero que regresarían pronto. Casi al final de su show el vocalista sentenció que una de las primeras canciones que aprendió a tocar fue 'Tormentor' precisamente de Kreator, primicia que servia como antesala perfecta para el estelar de la noche.

Pasadas las 22:00 horas Mille Petrozza, Jürgen Reil -Ventor-, Sami Yli-Sirniö, Christian Giesler rasparon sus cuerdas y dejaron sonar 'Hordes of Chaos', del disco editado en 2009, seguidos de 'Phobia' y 'Satan Is Real', así rápido contundente, como si fueran una máquina perfectamente engrasada que no se cansa, que no da tregua y poniendo el ejemplo de cómo se hace realmente el headbanging.

"En Europa dice que en México se hace el mejor moshpit del mundo ¿es cierto? vociferaba el vocalista mientras todos alzaban puños y sonaban los acordes de 'Gods of Violence', 'People of the Lie' y 'Total Death', esta última de su primer material 'Endless Pain' y que sin saber todavía por aquel 1985, los encumbraría como uno de los cuatro grandes del Thrash metal teutón.

Con una enorme manta que contenía el arte de 'Gods Of Violence' y un juego de luces cambiante y que daba directa al público con el cual dejaba prácticamebte ver solo las siluetas de los músicos enmarcarían la presentación.

Punto a destacar la gran ejecución que emana Ventor con sus baquetas. Junto con Petrozza son los miembros fundador de Kreator y a sus más de 51 años ejecuta mejor que muchos veinteañeros tras su batería: doble pedal, figuras en las tarolas y bombos y una precisión y fiereza que por momentos saturaba el audio del venue.

"Ha pasado mucho tiempo, se siente bien estar en México, son un público de lo mejor" reconocia la banda para cerca de la media noche terminar con clásicos como 'Violent Revolution' y 'Pleasure to Kill'.

Así pues terminaba la presentación de los germanos en Guadalajara, para horas después mediante un comunicado se informara que el concierto de Kreator en CDMX se reprogramaba para el 27 de octubre en el Circo Volador debido al sismo ocurrido el pasado 19 de septiembre en México.

EL INFORMADOR / HÉCTOR NAVARRO

Cortesía /Setlist

Cortesía /Setlist

Cortesía /Setlist

Foto /H.Castro

Foto /H.Castro

Foto /H.Castro

Foto /H.Castro