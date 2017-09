El skate punk sueco de Millencolin

La banda de Hardcore melódico ese presentará por primera vez en Guadalajara el próxim 1 de Octubre en el C3 Stage

GUADALAJARA, JALISCO (17/SEP/2017).- Los Suecos de Millencolin regresan a México después de siete años y por vez primera a Guadalajara el próximo 1 de octubre en las instalaciones de C3 Stage.

Fundados en 1992 en Örebro, Suecia, enfocados en el hardcore melódico, tomaron de influencia a bandas como; NOFX, Pennywise, Operation Ivy y Bad Religion pronto les convirtió en favoritos en su país.



Discos como, Life on a plate y For Monkeys, avalan su estatus de super ventas, solo en estados unidos han vendido más de 350.000 copias del material, Home from Home. Herederos del sonido Hardcore de las playas de California que suena a todo volumen inundando la sal de Punk rock y pegadizos estribillos.

Millencolin cuentan con ocho producciones de estudio, siendo, True Brew, la más reciente saliendo en 2015, donde se desprende su gira mundial titulada como su material.

Su presentación forma parte del 'Punk Legends', ambicionso programa de shows organizada por ACK Promote mismo que en ediciones anteriores ha contando con agrupaciones de la talla de Pennywise, Marky Ramone.

Su recorrido por el continente americano continuará con Santiago, Chile, en octubre 3; al día siguiente en Buenos Aires, Argentina; para culminar en Brasil con las ciudades de Sao Paulo, Curitiba y Porto Alegre, el 6, 7 y 8 de octubr

Ver más en: http://www.20minutos.com.mx/noticia/268850/0/banda-millencolin-complacera-a-mexicanos-con-su-latin-american-tour/#xtor=AD-1&xts=513356

Millencolin/01 de Octubre/eventos.ticketnowmexico.com

Preventa $500/Dia del evento $550/Balcón $950 pesos, incluye barra libre, póster, entrada preferencial.

Grupo Invitado: Kuerda

Evento para mayores de edad.