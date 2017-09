Film Radar: ¡Madre!

El director Darren Aronofsky presenta una película con la que ha dividido opiniones de forma por demás radical

GUADALAJARA, JALISCO (23/SEP/2017).- El director de El cisne negro, Darren Aronofsky, presenta ¡madre!, la película con la que ha dividido opiniones de forma por demás radical. Con Lawrence, Bardem, Pfeiffer y Harris.

Al terminar la función de estreno de ¡madre! (así, en minúsculas) durante el pasado Festival de Venecia, las reacciones fueron inmediatas. La mitad de los asistentes rompieron en aplausos, mientras que la otra mitad comenzó a lanzar fuertes abucheos. Y conforme la cinta se ha ido exhibiendo en distintos puntos geográficos, la tendencia se ha confirmado. Esta es una de esas películas radicales de “la amas o la odias”, sin punto intermedio.



En este deslave de controversia, muchos detractores de Aronofsky están usando ¡madre!como la piñata de sus sueños, la oportunidad perfecta para calificar al director de “pretencioso”, “impenetrable” y “cinematográficamente arrogante”; mientras que los fans del autor de Réquiem por un sueño afirman que Aronofsky ha llegado a un punto autoral superior, “valiente”, “propositivo” y “profundamente artístico”. Y luego queda el resto, los espectadores que —sin importar lo compleja, profunda o confrontativa que pueda ser la trama, que allende los arrebatos artísticos— quiere sentirse sumergido en un relato, atrapado en una narración.



Protagonizada por un poderoso elenco que incluye a Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Michelle Pfeiffer, Ed Harris, Brian Gleeson y Domhnall Gleeson, ¡madre! cuenta la historia de un matrimonio que vive de forma apacible en una linda casa hasta que el marido recibe visitas inesperadas. La situación se enrarece casi de inmediato, provocando situaciones escabrosas, inquietantes e insostenibles emocionalmente.



Para descubrir qué clase de cinta filmó Aronofsky, solo hay una manera: asistir al cine a atestiguar el por qué de tanto fuego, de tanta efervescencia en torno a ¡madre!



¡madre!

(¡Mother!)

De Darren Aronofsky.

Con Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Michelle Pfeiffer, Ed Harris, Brian Gleeson, Domhnall Gleeson.

Estados Unidos, 2017.

