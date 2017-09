Lo bueno, lo malo y el tache de los famosos

Mientras una modelo se queda sin casa, un productor hace uso de sus influencias para usar vestimenta oficial… Al final, ofreció una disculpa

GUADALAJARA, JALISCO (23/SEP/2017).- Actores, modelos, cantantes y productores no han estado ajenos a las secuelas del terremoto del pasado 19 de septiembre; y mientras unos olvidaron sus diferencias, otros se pasaron de listos; al tiempo que una más se quedó sin casa. Y es que los estragos del pasado sismo del 19 de septiembre alcanzaron a la modelo y actriz, Natália Subtil, quien fue una de las afectadas por el terremoto de 7.1 grados en la escala Ritcher que sacudió a México.

La modeló compartió ayer en sus redes que se quedó sin casa; además, narró cómo ocurrieron los hechos: “La estaba bañando —a su hija Mía—, como hago todos los días, y de repente empieza el temblor. Agarro una toalla, la cubro e intento abrir mi puerta. No podía. El edificio se estaba cayendo. Lloré. Grité. (Finalmente) pude abrir la puerta, salí y empezó la locura de bajar 6 pisos con mi bebé en los brazos; afortunadamente, un chico que también estaba huyendo despavorido del edificio se cruzó en mi camino y me ayudó a bajar las escaleras. Yo le rogaba por ayuda. Ayúdame. Y seguía gritando en su oído y él me seguía ayudando. Bajé las escaleras con mucho miedo. Todo mi edificio se estaba cayendo”, relató la brasileña.

Otra mala noticia fue la denuncia realizada por Belinda, resulta que la rubia dio a conocer el robo de un camión con víveres que fue enviado por la cantante a Morelos.

“Hay mucha gente a la que no le ha llegado ayuda en esos lugares”, dijo la cantante vía telefónica. “Desviaron el camión, no tengo aún información de donde exactamente, el conductor está bien, pero el camión no llegó”, agregó.

El transporte, detalló, contenía ropa, alimentos y colchas recopiladas en los centros de acopio que se han montado en la Ciudad de México.

La otra cara de la moneda

Por otro lado, en un todo más amabre, Camila Sodi y Diego Luna se olvidaron de su diferencias y decidieron unir esfuerzos por lo que se encuentran trabajando codo a codo en un centro de acopio creado por el actor. En entrevista con una televisora, Luna señaló: “Estas tragedias sacan lo mejor de nosotros. Es hermoso ver el nivel de solidaridad y de disposición que hay en la ciudadanía para ayudar a los que nos necesita”.

Y mientras Luna y Camila recaudan víveres, medicinas, entre otros artículos de ayuda, algunos más han ido a los lugares afectados para ver en qué pueden ayudar, como Paulina Goto, quien ha comenzado a apoyar una iniciativa para construir casas armables para las personas afectadas, para lo cual ha pedido una donación pues cada una tiene un costo de 36 mil 916 pesos.

“Queremos mandar a hacer estos refugios para las personas que se quedaron sin un hogar con el terremoto. Esta es una iniciativa de José Sainz y Farid Mena y estoy apoyándolos para poder mandar a hacer las más que se puedan. Estas las mandarían de Monterrey y se arman en una hora. Les dejo el link en mi bio para q sepan donde donar”, escribió Paulina al lado de un par de fotografías que muestran las construcciones que son de triplay de pino.

Por supuesto, hay a quien le parece una excelente idea estas casas temporales, pero otros de sus seguidores consideran que es mejor que la gente vaya a los refugios que se han establecido a lo largo de la Ciudad.

Ofrece una disculpa

El tache se lo llevó Pedro Torres, productor de “Big Brother” y “Mujeres asesinas”, quien terminó disculpándose públicamente tras ser captado, en zona de desastre, portando un chaleco de la Policía Federal, lo que causó indignación en redes. “(He estado) 49 años documentando momentos históricos de mi México. #19S Lamento y pido disculpas por uso indebido de chaleco oficial”, escribió en su cuenta de Twitter.

De acuerdo con el artículo 250 bis del Código Penal Federal, se impondrá de uno a seis años de prisión y de cien a trescientos días multa a quien, entre otras cosas, obtenga, conserve, facilite o enajene sin autorización los verdaderos uniformes o divisas de las fuerzas armadas o de cualquier institución de seguridad pública. Torres no ha sido localizado para conocer su versión de los hechos.