La Lupita, Liquits, San Juan Project y San Pascualito Rey, son parte de los artistas que se presentarán

GUADALAJARA, JALISCO (31/AGO/2017).- El quinto ciclo del Circuito Indio está por comenzar y con él una decena de nuevos shows en la ciudad que estarán en el C3 Stage.

La fiesta sonora arrranca el último día de agosto con Triángulo de Amor Bizarro acompañado de Rey Pila.



Posteriomente se presentará la mítica agrupación de rock mexicano La Lupita, Jot Dog, Liquits, Tropical Forever, San Juan Project, Camilo Séptimo, San Pascuelito Rey y Charle Rodd

¿Qué es Circuito Indio?

Nace con la intención de promover una red articulada de artistas, foros y público a nivel nacional es como surge el Circuito Indio por Vive Latino, el cual lleva a que 12 artistas se presenten en 12 ciudades por el largo y ancho de la república mexicana.

Adquiere tus boletos AQUÍ o en las taquillas del lugar de Lunes a Viernes de 11am a 7pm y Sábado de 11am a 3pm, sólo pago en efectivo.

Triángulo de Amor Bizarro + Rey Pila C3 Stage 22:00 hrs

Desde Galicia, España, llega al Circuito Indio por Vive Latino una excelente propuesta de post punk, indie rock y garaje: Triangulo de Amor Bizarro. Su nombre es homenaje al inconfundible tema de New Order “Bizarre Love Triangle” y desde 2004 vienen sacudiendo el alma de quienes tienen la fortuna de encontrarles. Con 5 álbumes de larga duración publicados a la fecha, una sola palabra define su sonido: evolución.

Han sabido incorporar elementos del synth, del garage, del shoegaze, del new wave y del rock alternativo en una mezcla perfecta que nos recuerda a los grandes momentos de la escena inglesa del post punk o de la movida madrileña. Guitarrazos enérgicos y explosivos, disonancias, distorsiones, figuras de teclado acompañadas de inteligentes y emotivas letras son una constante en las presentaciones de esta banda española que ha sabido llegarle al público latinoamericano con su música.

Producción reciente: Salve discordia (LP 2016)

Rey Pila

Hay pasajes que se acaban rápidamente para dar espacio a capítulos más poderosos de la misma historia. Y la de Los Dynamite es uno de ellos. Cuando aquella banda de la que tanto se esperaba tuvo su prematuro fin en 2008, Diego Solórzano no pensó ni un minuto en dejar la música. Siguió componiendo, siguió tocando y, una tarde de 2009, se desplazó a Nueva York para grabar nuevas canciones. Poco después volvió a México y armó una banda para poder tocarlas en vivo.

La comunión fue tal con los nuevos músicos que ya para 2011 eran un definitivo cuarteto. Su nombre: Rey Pila. Tomado el apelativo de un grafitti de Basquiat, esta banda oriunda de la CDMX ha producido dos álbumes excepcionales que sorprendieron a propios y ajenos por su calidad. Tanto así que fueron reconocidos como Mejor Artista Mexicano en los Premios UFI de 2014. Tras unos meses sin nuevo material, ahora vuelven a sorprendernos con su EP Wall of Goth, cuyo tema “Ninjas” acumula ya más de un millón de reproducciones en Spotify.

Producción reciente: Wall of Goth (EP 2017)