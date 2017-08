Paty Manterola regresa a la televisión mexicana

Participará en la comedia 'Renta Congelada', que estrena este jueves en la nueva barra de comedia de canal 2

CIUDAD DE MÉXICO (31/AGO/2017).- Después de siete años de ausencia en la televisión mexicana, la cantante y actriz Patricia Manterola regresa a la pantalla chica con el unitario "Renta Congelada", que estrena este jueves en la nueva barra de comedia de canal 2, donde da vida a una mujer franca, con mal gusto para vestir y con un marido poco refinado.

"Le agradezco mucho a Pedro Ortiz de Pinedo que me haya mandado el guión, porque desde que leí las primeras páginas del primer episodio me enamoré de Delia, es un personaje adorable y totalmente diferente a lo que he hecho en novelas, lo estoy gozando mucho".

Para Paty este programa es una reto, porque nunca había incursionado en la comedia, es más, se considera malísima para hacer reír a la gente, "no soy buena comediante, ésta más bien es una comedia de situación de personajes reales, pero al final de cuentas soy actriz y esa es la magia de este proyecto, que estoy dándole vida a un personaje diferente, muy peculiar. También es un reto actoral darle vida a alguien que es totalmente diferente a ti en todos los aspectos, externa e internamente".

Por el momento no regresa a radicar a México, porque debido a la dinámica de grabación de "Renta Congelada", sus tres pequeños pueden esperarla en Estados Unidos y ella va y viene, porque sólo vino dos semanas en junio para realizar siete episodios y esta semana están terminando los siguientes seis.

"Es un proyecto que me permite seguir cuidando a mi chiquitines y poder realizarme en la parte profesional. Si en algún momento llega un proyecto que me muera y requiera de mi tiempo completo en México, ya con mi esposo lo pondremos en la mesa y decidiremos si nos venimos una temporada o qué pasaría, pero hay que vivir en presente".

Paty aseguró que su esposo Forrest Kolb la apoya en todo lo que quiere hacer, porque lo importante para él es que ella sea feliz, y hasta se queda al cuidado de los niños, como ha sucedido en estos días, que ella está en México y ellos en Los Ángeles, pero mantienen comunicación todos los días a través de videollamadas.