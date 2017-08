Roxy 2018 homenajeará a Freddie Mercury

La segunda edición del festival se llevará a cabo el sábado 21 de abril

GUADALAJARA, JALISCO (31/AGO/2017).- El próximo sábado 21 de abril será el Roxy 2018, que en su segunda edición, tiene la intención de llegar a 40 mil personas, en este 2017 tuvo una audiencia de 21 mil 957 asistentes, de los cuales, el 35 por ciento eran de fuera del Estado de Jalisco. Santiago Valencia y Jacobo Márquez, organizadores del evento, destacaron que ahora el homenajeado será Freddy Mercury de la mítica banda Queen y por tal motivo, develaron a la primera agrupación del cartel -God Save The Queen- quienes estuvieron con ellos en la rueda de prensa para presentar los avances del concierto.

Ahí, la banda argentina con más de 20 años de experiencia dijo que era una gran invitación ser parte de Roxy y que seguramente harían todo un recorrido por las canciones más emblemáticas de la alineación británica. El cartel completo se revelará entre octubre y noviembre del presente año. Ahora serán 19 bandas las que serán parte del line up y todas están obligadas por contrato a interpretar una canción de Queen durante la velada, dijo Santiago Valencia que el año pasado en la pleitesía a David Bowie aunque se les instó a los grupos a tocar uno de sus temas, sólo lo hizo un par.

También God Save The Queen tendrá su participación más hacia la noche para su tributo a Queen a diferencia de David Brighton que estuvo en las primeras horas del festival. También habrá un tercer escenario, para este se tiene contemplado para exponentes del World Music. Roxy no se hará en Trasloma como este año y se están analizando dos espacios para realizar el show, sin embargo, no se ahondó en cuáles serían estos lugares.

Se está trabajando con una empresa de tickets extranjera que les venderá paquetes de experiencia (boletos de concierto, hotel y boletos de viaje) a los extranjeros que deseen acudir a Roxy. En cuanto al tema gastronómico tendrán ocho chefs y buscarán agilizar más los servicios de comida, cerveza y la utilización de las pulseras inteligentes para la precarga de saldo.

Santiago Valencia dijo que un festival de las magnitudes del Roxy está en los 35 millones de pesos, mientras que uno como el Lollapalooza que pretendían hacer en Jalisco con recurso público y por dos días, oscilaría en los 60 millones de pesos, a la pregunta de si el monto que destinaría el Estado a este festival que ya no se hizo por lo pronto, les interesaría para el Roxy, el promotor dijo que están abiertos. Se había difundido la noticia de que si no se usaba el dinero se iba a perder. También se señaló que la iniciativa privada está interesada en el festival, y estarán desarrollando la manera en que se pueda trabajar bajo pequeñas acciones que garantice retribución y ganancias.

SABER MÁS

Convocatoria

El festival lanza la convocatoria a diseñadores gráficos, ilustradores, artistas y público en general, para que diseñen el cartel 2018 del Roxy, donde debe incluirse la imagen de la Minerva y de elementos representativos de la ciudad de manera creativa. Se pueden recibir los trabajos del 31 de agosto al 1 de octubre. El anuncio del ganador se dará a conocer por redes sociales el 16 de octubre. El cartel será utilizado en toda la publicidad del festival y al ganador se le dará un premio de 10 mil pesos en efectivo y cuatro boletos en zona VIP.

Más información en http://festivalroxygdl.com/



EL INFORMADOR / ENRIQUE ESPARZA