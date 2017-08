Julión, 'Ni diablo ni santo'

El 2017 pintaba para ser uno de los mejores años en su carrera, pero la acusación de lavado de dinero le colocó más de una traba en su camino. Hoy llega al Telmex en punto de las 21:00 horas, para ofrecer el primero de dos conciertos que registraron sold out

GUADALAJARA, JALISCO (31/AGO/2017).- “Este año nos ha ido muy bien, somos muy afortunados; no quisiéramos llegar a ser mal agradecidos, por ello nos mantenemos con los pies en la tierra”, así respondía Julión Álvarez en entrevista realizada por este medio días antes de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo acusara de lavado de dinero.

Y es que el intérprete de “Ya se fue” ha tenido un 2017 lleno de altas y bajas, pues mientras que por un lado se le relaciona con la delincuencia organizada; por otro lado, su agenda está llena de trabajo: “Gracias a Dios oiga, andamos terminando la promoción de mi nuevo disco ‘Ni diablo ni santo’; vamos a estar en Guatemala y por todo el país y el 31 de agosto y el primero de septiembre andaremos por Guadalajara”.

Es así que el originario de Chiapas se presentará hoy por la noche en el Auditorio Telmex, donde cantará con su Norteño Banda temas como “Esta noche se me olvida”, la cual “se perfila para ser uno de los mejores éxitos de mi carrera”, señala.

Para su nuevo material, Julión trabajó con los mejores compositores de música de banda y regional del momento, es así que se pueden escuchar en el material temas de Edén Muñoz, Gussy Lau, Espinoza Paz y Joss Favela.

—¿Cómo fue tu acercamiento con ellos?

—“Tengo amistad con cada uno desde hace mucho tiempo; por ejemplo, con Espinoza Paz desde antes de que arrancara mi carrera en solitario como Julión Álvarez y su Norteño Banda... con Joss Favela tengo amistad desde el tema ‘Te hubieras ido antes’, el cual compuso él y a Edén Muñoz, a ese lo conozco desde chavalillo… Son mis amigos, compas, colegas…”

En Guadalajara encontró el amor

La historia de Julión con la “Perla Tapatía” va de lo profesional a lo personal, y es que en estas tierras es donde conoció a su esposa: “Guadalajara es un público al que le debo mucho, y me emociona presentarme ante él… Es mi segunda casa, además ahí conocí a mi esposa —Nataly Fernández—… La conocí por amistades mutuas, en una comida me tocó sentarme en la misma mesa que ella; ahí nos miramos bonito… Y bueno, ahora estamos casados (ríe)".

El cantante agregó que luego de intercambiar números de teléfono, se contactaron para verse nuevamente. En ese entonces, el artista ya había logrado algunos éxitos como solista, entre ellos “Corazón mágico” y “La María”.

Los conciertos que vienen

Sobre las presentaciones que siguen en pie está la del 8 de septiembre en el Poliforo Municipal Profesor Víctor Valles Arrieta de Camargo, en Chihuahua, en el marco de la Expo Feria Santa Rosalía 2017. El 9 de septiembre estará en el palenque de la Feria de Zacatecas (FENAZA) donde la fecha también sigue en pie. También él y su Norteño Banda se presentarán el 13 de Octubre en el Palenque Fiestas del Sol de Mexicali.

Recuento de los daños

El concierto de hoy enfrentará de nueva cuenta al cantante con la prensa, y es que recientemente se presentó en el palenque de San Luis Potosí donde dio vivió un encuentro con los medios a quienes les compartió que aunque no tiene las vías de comunicación necesarias, él está bien, está tranquilo y tomando con la seriedad que se requiere el problema legal en el que está inmerso.

Y es que poco a poco ha perdido contratos, como su participación en “La Voz… Kids”; a ellos hay que sumarle la baja de sus redes sociales, donde destacó que en Facebook tenía 14 millones de seguidores y en Instagram 2.4 millones; aunado a ello enfrenta el congelamiento de sus cuentas en Estados Unidos y México, pero no se lo toma personal: “Era lógico que en su momento se fueran descartando contratos o suspendiendo. Y nos acatamos, ni nos molestamos, ni nos vamos a desesperar. Lo entiendo. Estoy muy consciente de las situaciones, Dios aprieta, pero no ahorca”.

Señala que ahora que no tiene forma de estar presente en las redes sociales, serán los medios de comunicación la vía para informarle a la gente de lo que está haciendo y cómo se va desarrollando todo.

“Nos sentimos tranquilos, estamos acatados al asesoramiento de los profesionales y darle seguimiento a las cosas. Estamos tratando de salir adelante con este tema en el tiempo que se requiera, de salir y decirles: ‘aquí está el Julión que conocieron y que siempre he sido’”.

Destaca a que a diferencia de la primera rueda de prensa que dio con respecto a su vinculación con el lavado de dinero para el narcotráfico, su percepción es otra. “La visión de la magnitud es diferente, sigo con la misma tranquilidad y seguridad de lo que yo he sido y de los pasos que he dado. Yo soy un hombre muy desesperado y corajudo, pero le doy gracias a Dios por darme la paciencia”.

Sobre sus honorarios en las presentaciones que está por realizar, asegura que si bien sus cuentas están congeladas, sus abogados le han dicho que hay otras vías legales para obtener saldo a favor, pues no sólo él necesita percibir ingresos, también los que laboran con él; sin embargo, no especificó cuáles son esos métodos. Destacó además que en México, Centro y Sudamérica no tiene restricciones para cantar.