Deicide y sus sonidos siniestros

La agrupación de death metal hizo un repaso a sus casi 30 años de carrera

GUADALAJARA, JALISCO (29/AGO/2017).- "Son ya muchos, muchos años de fidelidad, siempre han estado ahí para nosotros y siempre estaremos ahí para ellos", de Deicide para su público mexicano. Son palabras que la agrupación le dijo a este medio previo a su presentanción del pasado 28 de agosto en Guadalajara.

Pasadas las 22:00 horas, la banda de metal extremo tocó sus instrumentos e hizo lo que mejor sabe; incendiar el escenario con su siniestro sonido y letras blasfemas. 'Scars Of The Crucifix' uno de sus máximos himnos, 'When satan rules this world' e 'In The Minds of Evil', (ésta última de su última producción In the of Minds of Evil) iniciaron con el recital.

Son casi 30 años de carrera, la cual ha estado rodeada de controversia y de censura en muchas parte del mundo, pero ¿es posible tener la misma ideología todo este tiempo? Contundente y conciso responde la banda, "Sí, somos Deicide, siempre seremos Deicide, no hay mucho que podamos hacer ahora mismo para cambiar".

Son uno de los máximos exponentes del death metal y Glen Benton bajista y líder se siente orgulloso de ello. "La gente nos lo dice, supongo somos bastante buenos en lo que hacemos", sin embargo no es algo en lo que reflexionen todo el tiempo. "No pienso demasiado en éso, es algo que dice la gente y lo agradezco, siempre es agradable escuchar que aprecian tu trabajo pero son sólo opiniones. Todo los halagos son un complemento del trabajo que hemos hecho".

Y es que el death metal no es música para todos los oídos, lo que para muchos puede ser simple y simple ruido, el género se constituye por estructuras sonoras complejas y escalas de alto nivel con voces guturales que resaltan lo podredumbre que pudiera llegar a ser la sociedad. Las casi 700 personas que acudieron al C3 Stage lo sabían, era su noche especial, ataviados con chamarras de cuero y larga cabellera estaba dispuestas a hacer headbanging.

'They Are the Children of the Underworld', 'Oblivious to Evil', y 'Trifixion' continuaban antes de que Benton lanzará un par de sonrisas pícaras y miradas siniestras a las primeras filas.

"La gente sigue pidiéndonos, que grabemos discos, que hagamos conciertos, así que es prueba de estamos vigentes. La gente quiere que sigamos haciendo lo que estamos haciendo, así que lo haremos" señalan.

Luego de poco más de una hora y después de entonar 'Dead by Dawn' la banda con un simple 'adiós' bajó del entarimado, ante la espera del respetable para que regresaran, nunca ocurrió. El show había terminado ante la molestia de algunos, nadie esperaba un final así, ni el mismo encargado de la consola, al que le tuvieron que gritar "prende las luces, ya acabó".

Llega el final del concierto de Deicide, ¿corto? sí, pero cargado de estridencia y de sus clásicos éxitos.

Setlist

Scars Of The Crucifix

When satan rules this world

In The Minds of Evil

They Are the Children of the Underworld

Oblivious to Evil

Trifixion

Serpents of the ligh

Blame it on god

Dead but dreaming

Once upon the crosKi

Kill the christian

Deicid

Sacrificial Suicide

Dead by Dawn

EL INFORMADOR / HÉCTOR NAVARRO

