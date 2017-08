Austra navega en su utopía sonora

La agrupación presenta su nuevo disco mañana en punto de las 20:00 horas en el Foro Independencia

GUADALAJARA, JALISCO (30/AGO/2017).- La naturaleza es sabia. Cada año, millones de mariposas monarca salen de Canadá en invierno en búsqueda de un hogar caliente. Y aunque podrían elegir cualquier destino en el mundo, siempre vienen a México. Katie Stelmanis, voz y alma de la banda Austra, hizo algo muy parecido.

Considerados como uno de los conceptos más brillantes de la escena electro pop canadiense, Austra se presentará en Guadalajara este 31 de agosto, en el Foro Independencia, como parte de la gira de promoción de su nueva placa, “Future Politics”. Será su primera visita a la ciudad, aunque la conexión que tienen con nuestro país es mucho más profunda.

Rubia, de mirada enigmática y siempre sontiente, Katie Stelmanis se en las primeras fases creativas de “Future Politics” cuando decidió que necesitaba un cambio radical de entornó. Dejó el frío invernal de Montreal, compró un boleto a nuestro país y se estableció medio año en la Ciudad de México. El resultado es un disco que suman nuevos sonidos y sobre todo, profundiza en composiciones que buscan conectar con el alma de la audiencia.

Acompañada por Maya Postepski, Dorian Wolf y Ryan Wonsiak, Austra recorrerá las tres producciones que componen su discografía y prometen una que otra sorpresa sobre el escenario. Katie, en entrevista con este medio, revela los secretos creativos detrás de “Future Politics” y de paso reconoce que a veces un viaje sin boleto de regreso es la mejor palanca para echar a andar la máquina de la imaginación.

—Cuéntame un poco de la historia que hay detrás de “Future Politics”

—Escribí las letras durante varios años mientras viajábamos de ciudad en ciudad. En algún punto, acumulamos cinco años de presentarnos en diversos tour y comencé a sentir que era hora de hacer algo más que tocar y tocar. Comencé a leer libros, tratar de aprender español, tomar clases de baile y cocinar, ¡mucho!

Pero también comencé a interesarme mucho en la política y la economía en general. Y eso me hizo sentirme muy frustrada sobre el estado del mundo en el que nos encontramos. Leí y pensé mucho sobre qué tipo de futuro podemos tener, y esas posibilidades son las que le dieron forma al disco.

—Entonces el disco se convirtió en una mirada al futuro con el que sueñas…

—Siento que con este disco mi meta es convencer a la gente que la imaginación sí es una herramienta muy poderosa para el cambio, y que podemos aprovecharla también para organizarnos de manera más armoniosa.

—Durante la creación del disco, pasaste un tiempo en la capital del país. ¿Qué conexión desarrollaste con México en esa fase?

—Jamás había en México, pero presentía que me iba a encantar. Cuando comencé a escribir el disco estaba en Montreal y era invierno. Era frío, era oscuro y era depresivo, así que decidí comprar un boleto solamente de ida y vivir en el Distrito Federal un tiempo. Y me enamoré. De la gente, la comida, la arquitectura y la energía que despliega la ciudad. Todo eso quedó plasmado en el disco.



—Hablando de raíces e influencias, vamos un poco más atrás. ¿Recuerdas qué influyó para que tomaras el camino de la música?

—Comencé a tocar desde que era niña. No recuerdo cual fue el catalizador, creo que comencé cantando, lo suficiente para para que mis padres me metieran a lecciones musicales (risas).



—¿Recuerdas cuál fue el primer instrumento musical que tuviste?

—Mi mamá es maestra, y cuando tenía 10 años, la escuela donde ella trabajaba le dio un viejo piano y lo trajo a casa. Ese fue mi primer instrumento, al margen de mi voz. Ahora que lo pienso, todo comenzó con mis cuerdas vocales.



—Vienes a Guadalajara, ¿qué esperas encontrar en esta visita?

—Estamos muy emocionados de tocar en México y Guadalajara. El show en vivo que tenemos es muy divertido. Tocamos cosas de nuestros últimos tres discos, hacemos una retrospectiva muy íntima y terminamos con muchos sonidos y caos en escena. Vamos de lado a lado con las emociones (risas).

—¿Qué te queda pendiente por hacer en nuestro país?

—Viví seis meses en la Ciudad de México y tengo claro que no he visto todavía nada, me falta mucho. Este tour va a durar tres semanas, así que esperamos descubrir muchas cosas nuevas.

Desearía pasar más tiempo en Guadalajara, ¡porque he escuchado que es una ciudad muy divertida!