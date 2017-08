¡Llegó la hora de la risa!

Los colectivos Stand up Gdl y Stand Up Tropical impulsan esta actividad en la ciudad

GUADALAJARA, JALISCO (30/AGO/2017).- La comedia en vivo o también conocida por su nombre en inglés como Stand up Comedy ha tenido un gran auge a nivel internacional en los últimos años. En México, una de las representantes más conocidas actualmente es Sofía Niño de Rivera, sin embargo, cada ciudad tiene sus talentos. En el caso de Guadalajara, contamos con algunos colectivos como Stand up Gdl y Stand Up Tropical.

Isaac Gutiérrez pertenece a este último (además de también haber participado en el primero), y en entrevista nos cuenta sobre cómo comenzó a incursionar en el mundo de la comedia tapatía:

“Empecé en el mundo del Stand up por accidente, previo me dedicaba al teatro, al show business. Un amigo me invitó a un opening organizado por Stand up Gdl, para que me subiera, terminé subiéndome, según yo no quería. A partir de ahí, me invitaron a continuar participando, entonces seguí colaborando en los distintos opening. Luego me invitaron a abrir un show a Maluma. Hace dos años y medio me uní a Stand up Tropical, acaban ellos de cumplir su cuarto aniversario. Luego, me invitaron del Mercado México (Calle Colonias 221) para abrir un stand up todos los lunes, entonces ahora estoy a cargo del proyecto Humor de Mercado”.

STAND UP EN GDL

Si bien el panorama en la Perla Tapatía va en aumento, todavía faltan más sitios donde se pueda participar y ver el espectáculo de la comedia en vivo; sobre todo, en comparación con Ciudad de México, donde, Gutiérrez afirma “hay lugares de stand up en cada esquina”. Esto no quita que en nuestra ciudad poco a poco se ha difundido un mayor interés por este campo, y cada vez hay más personas interesadas en convertirse en comediantes, para ellos, es importante la práctica constante.

“Hay rachas, de repente nos va súper bien en el escenario y de repente no, pero para esto es el tallereo y el opening, para estar ‘calando’. Con el tiempo que ‘calas’ en los opening, pues a veces resulta que de los cinco minutos solamente te sirve un minuto, lo vas mejorando, y lo vas juntando en una carpeta para un show. Es importante estar concentrados en estos shows, hay que estar muy atentos al público, para responder a ellos, porque nuestro trabajo es hacer reír, entonces es importante observar cómo lo toman. No hay cuarta pared, interactúas con el público, es importantísimo”.



¿DÓNDE VER Y PARTICIPAR EN COMEDIA EN VIVO?

En Guadalajara existen dos lugares fijos, uno es en el Mercado México los lunes a las 20:30, con un micrófono abierto para quien guste participar. Igualmente, en la Vaca de Troya en Centro Magno, los jueves a las 21:00 horas. En este lugar podrás ver a Arie Wonka, Lumara “la bióloga”, Memo Vega e Isaac Gutiérrez. Conoce más de ellos hoy en un Facebook Live de EL INFORMADOR.