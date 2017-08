Risa y diversión al doble con Teo González y Jorge Falcón

Se presentarán en el Teatro Galerías el viernes 1 y el sábado 2 de septiembre

GUADALAJARA, JALISCO (29/AGO/2017).- El viernes 1 y el sábado 2 de septiembre a las 19:00 y 21:45 horas se presentarán en el Teatro Galerías los humoristas Teo González y Jorge Falcón con el espectáculo "Dos comediantes de cuidado". Los precios de los boletos van de los 680 a 380 pesos.

Ambos actores ya tienen dos años de gira haciendo shows por toda la República Mexicana. Una mancuerna que destaca Teo en entrevista, ha sido de mucho aprendizaje.

"Jorge y yo nos conocemos desde hace muchos años en el medio. Él tiene 44 años y yo 34 de trayectoria, pero es la primera vez que trabajamos en gira juntos. Nos habíamos reunido alguna vez para un programa de televisión o un espectáculo, pero ahora con esta gira ya cumplimos dos años el próximo 11 de septiembre. No ha sido obra de la casualidad, si no funcionara hubiéramos durado tres o cuatro funciones y sin embargo, ya fuimos por toda la República".

Para estas cuatro funciones en Guadalajara, ambos presentan sus rutinas por separado y después hacen una dinámica juntos. "Cada quien tiene su show, pero hacemos interacción en un momento determinado, hacemos un sketch, son más de dos horas de risa continua".

De manera particular, Teo incluirá en su rutina parte de la problemática diaria que enfrenta México. "Las crisis, todas estas cuestiones que vive el país y que ni modo de ignorarlas, de que no es fácil, la economía está muy lastimada, la corrupción está tremendísima, no tienen llenadera".

Asegura Teo que los dos años de trabajo con Jorge Falcón han sido muy gratificantes. "Aprendes mucho, compartir el escenario con un señor que es una institución es muy llenador para mí, además te hace crecer, júntate con los buenos para que eso ocurra.

He aprendido de él la constancia, estar ahí durante 44 años no es casualidad es causalidad. Él ha trabajado para estar en eso y yo hago lo mismo, soy un profesional y lo que quiero llegar es a cumplir más de 34 años".

EL INFORMADOR / KIKE ESPARZA