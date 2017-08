Nuevo video Taylor Swift logra récord en Youtube

Arrebató el trono del video más visto en 24 horas que poseía 'Hello' de Adele

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS (29/AGO/2017).- Después del lanzamiento oficial del video de Taylor Swift "Look What You Make Me Do", la grabación arrebató el trono del video más visto en 24 horas que poseía "Hello", de la cantante británica Adele.

Como parte de la nueva era de Swift, "Reputation", el primer sencillo "Look What You Make Me Do", rebasó en su día de lanzamiento los 30 millones de "views" (y contando) en la plataforma digital Vevo, indicó The Hollywood Reporter.

El video, que se estrenó el domingo por la noche, tiene un promedio de 1.5 millones de vistas por hora.

Mientras que "Hello", que se desprendió del segundo álbum de estudio de Adele titulado "25", sostuvo el record por dos años al alcanzar los 30 millones de visitas en su lanzamiento.

Con "Look What You Make Me Do", Taylor Swift incluso superó su record personal de 20 millones de "views" con "Bad Blood", además de rebasar a "Anaconda", de Nicki Minaj, y "Wrecking Ball", de Miley Cyrus, quienes se mantuvieron por debajo de los 20 millones de espectadores en su debut.

En tanto que el más reciente "track" de Swift ya impuso un record de 24 horas en la plataforma de "streaming" Spotify con más de ocho millones de reproducciones en su fecha de lanzamiento.

De igual forma, el regreso de la cantante estadunidense se espera llegue a puesto número uno de la lista de Billboard "Billboard Hot 100", arrebatando así a "Despacito" de Luis Fonsi y Daddy Yankee dicha posición.