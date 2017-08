Las Kardashian realizarán donativo a víctimas de ‘Harvey’

GUADALAJARA, JALISCO (29/AGO/2017).- Las integrantes del reality show "Keeping Up With the Kardashians": Kim Kardashian, Kylie Jenner, Khloé Kardashian, Kourthey Kardashian, Kendall Jenner y la madre, Kris Jenner, anunciaron que realizarán un donativo de 500 mil dólares para apoyar a las labores de rescate de Houston tras el paso del huracán "Harvey".

Houston we are praying for you! My mom, sisters & I will be donating $500,000 to @redcross and @salvationarmyus today #HoustonStrong