David Guetta, el titán del sonido

El afamado DJ francés aterriza en la ciudad, para presentarse en la explanada del Estadio Chivas el próximo 8 de septiembre

GUADALAJARA, JALISCO (29/AGO/2017).- Quién no ha sentido las chispas del ritmo al escuchar “Play Hard” o alguno de los éxitos emanados de la mente de David Guetta? Su música se ha convertido en el punto de referencia para animar tanto una fiesta como para levantar el ánimo, ya sea en un antro, en el auto, e incluso en la ducha. Escuchar a Guetta significa instaurar energía en el ser a través de su música.

Nacido en París el 7 de noviembre de 1967, Guetta descubre la música House cuando trabajaba en un antro. El amor entre los sonidos y el francés nació en ese instante, y no dejaría de crecer con el paso de los años.

Guetta comenzó a presentarse en algunos lugares en Francia, en los que regularmente tocaba música popular, hasta que por sus oídos pasó el trabajo del músico Farley Keith en 1987, cuya obra lo animó a probar nuevas corrientes en la electrónica. Un año más tarde, el Acid House llega a su país; por lo que la producción del galo comienza a tomar nuevas texturas, y con ello, llegan sus primeros éxitos.

Fue en aquellas noches en las que David animaba las veladas de antros, que conoció a la leyenda del House, Robert Owen. Guetta le presentó a Owen algunos de sus temas y el “click” entre ambos fue instantáneo, lo que los llevó a ambos a colaborar y desarrollar el tema “Up&Away”.

Cohete al cielo

El verdadero éxito del músico francés llega hasta que lanza su primer álbum “Just a little more love”, donde mostró una producción musical que la crítica calificó como divertida y fresca. Es en aquella época que su camino se cruza con Chris Willis con quien colaboraría para la canción “Love is Gone” y “Getting Over You”, una de las canciones que lo posicionaron velozmente en el panorama internacional de la industria musical; esta última canción, también la realizó con Fergie y LMFAO.

Así, el nombre de David Guetta comenzó a sonar a nivel mundial, un logro que quedó refrendado con su tercer disco, “Pop Life” (2007)), que ha sido uno de los más destacados en su trayectoria, ya que logró vender 530 mil copias y se mantuvo en la posición número uno de los Billboard Hot 10. Y las mejores páginas de su historia apenas comienzan a escribirse, una de ellas, este 8 de septiembre en la explanada del Estadio Chivas.

Listo para los tapatíos

No será la primera vez que David Guetta hará pasar a los tapatíos una noche llena de música electrónica. Hace siete años, un 6 de octubre, estuvo presente en la ciudad, aunque no como el músico principal, sino como el invitado especial de la agrupación estadounidense The Black Eyed Peas, quienes integraron al DJ francés en la gira “The E.N.D World Tour”. La combinación de ambos artistas, dio como calificación al evento como el mejor espectáculo de pop y ciencia ficción que se ha vivido en el Estadio 3 de marzo.

El recibimiento que tuvo Guetta por parte de los jaliscienses lo hizo volver pronto, pues un año más tarde presentó un show audiovisual de alta calidad, donde el despliegue tecnológico, junto con el de sonidos y ritmos mezclados, convirtieron al Foro Alterno en el antro más grande de Zapopan un 19 de marzo del 2011.

En aquel espectáculo utilizó dos pantallas LED transparentes enormes, dos robots Kryoman de dos metros y medio que dispararon rayos láser durante la noche, además de un increíble show de fuegos artificiales.

La última vez que el músico francés pisó tierras tapatías para ofrecer un espectáculo musical, fue durante su World Tour 2013, cuando 15 mil seguidores se reunieron para bailar al ritmo del circuito de música electrónica en el Estadio de Atletismo.

AGENDA

David Guetta / 8 de septiembre / Explanada Estadio Chivas / Más info en Boletia.com

PROMOCIÓN

¡Gana tu entrada!

Busca en las redes sociales de EL INFORMADOR la dinámica para ganar una cortesía para el concierto de David Guetta (válido únicamente para mayores de 12 años).

Si resultas ganador, serás notificado a vuelta de correo, mismo que debes imprimir con el código QR que vendrá adjunto. Eso y tu ID serán la entrada al concierto, ¡no lo olvides!