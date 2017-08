Fratta compone desde la bruma

Luego de cerca de seis años de ausencia, el cantante regresa a Guadalajara para dar un concierto

GUADALAJARA, JALISCO (29/AGO/2017).- El compositor y cantante Fratta recuerda que fue en el desaparecido Rojo Café su última presentación: ahora será en el Teatro Vivian Blumenthal, dentro del ciclo de Miércoles Alternativo donde deleite al público con lo mejor de su repertorio.

La noche del 6 de septiembre, el músico mexicano presentará al público tapatío “Nubosidad variable”, álbum financiado por su cuenta y por sus seguidores, a quienes convocó en 2016 para apoyar su proyecto a través de Fondeadora. Fueron varios años sin lanzar material discográfico, platicó Fratta en entrevista: “Me tardé mucho en grabar el disco. “Malafama”, el anterior, lo hice en 2008. Pasaron ocho años. Aproveché la plataforma de Fondeadora, para revitalizar. Es una campaña para que la gente compre el disco por anticipado. Tenía una parte para producirlo, pero me faltaba para hacer la maquila. La gente respondió muy bien, se pasó por 60 por ciento. Se hizo de manera más bonita el disco”.

De su proceso para escribir nuevas canciones, dijo: “Normalmente compongo todo el tiempo, siempre hago canciones. Pero hay un momento donde 4 o 5 canciones componen un mismo cuerpo. “Nubosidad variable” lo sentí en 2014, ya veía algo que se podía formar”. El bajo había sido su principal instrumento, pero en este nuevo disco las propias composiciones lo llevaron a la guitarra.

Del contenido de las letras, Fratta agregó: “Todas las letras son muy íntimas, yo le llamo un disco de recámara. Hay canciones en las que somos tres. Para Guadalajara hay algo bonito preparado. Normalmente nos presentamos como trío… Tengo la fortuna de tener gente muy querida como Jaramar, Valentina González, Christian Jiménez de Troker, que se aventará un palomazo en las teclas”.

Hace trazos como “desviación artística”

Como recompensa para quienes los apoyaron, algunos paquetes en Fondeadora incluyeron un dibujo de su creación. De esa otra faceta artística, Fratta nos platicó: “El dibujo no lo hago profesionalmente, pero estudié arquitectura y diseño gráfico. Las portadas, el diseño de los discos, la escenografía, las hago yo. Era mi otra desviación artística… Al final tuve que hacer 120 dibujos. Fue mucha chamba que al principio no se ve: no sólo es hacer el disco, hay que preparar las recompensas, los envíos. Además me rompí la mano cuando estábamos mezclando, estuve enyesado mes y medio”.

Además de su proyecto como solista, del que “Nubosidad variable” es su octavo álbum, Fratta colabora como músico de apoyo en múltiples proyectos. Mientras grababa Malafama colaboraba con Timbiriche; con Benny Ibarra también tuvo una larga relación musical. Actualmente toca con Afrodita, “que hace electrocumbia, es muy simpático, muy diferente… A mí me encanta tocar con otras personas, bajarme del rol del frontman. Disfruto mucho subirme al escenario cuando sólo tengo que hacer la chamba de bajista, guitarrista o tecladista”.

ASISTE

Fratta presenta “Nubosidad variable” en el Teatro Vivian Blumenthal, miércoles 6 de septiembre, 20:30 horas. Boletos en taquilla y en el sistema Ticketmaster, 120 pesos preventa. 160 pesos el día del evento.