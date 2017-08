El impresionante estilo de Katy Perry en los VMAs

CIUDAD DE MÉXICO (28/AGO/2017).- El domingo se celebraron los Video Music Awards en Inglewood, California y la cantante Katy Perry fue la encargada de hostear el evento con su gran sentido del humor y claro su lado más fashionista.

Desde un look de "otro mundo" hasta un vestido manchado por vómito de bebe, Katy Perry sorprendió por su increíble vestuario que, sin duda harán de nuestra semana mucho más relajada por su increíble carga cómica.

1. Su entrada espacial.

La cantante lució un traje de MoonPerson (la estatuilla oficial de los premios) para presentar la primera parte del programa.

2. "Game Of Thrones" a la Perry

Debido al éxito de la serie, Perry presentó el final de temporada de GoT con un cosplay de Daenerys Targaryen personaje de la producción de la cadena de televisión HBO.

3. Traje geométrico

Para la alfombra azul del evento, Perry utilizó un vestido asimétrico diseñado por Stephane Rolland.



4. Sin pelo ni… peluca

Cuando terminó el discurso de la cantante Pink, Katy hizo una broma y en vez de decir "me quito el sombrero" dijo: "me quito la peluca". Para este outfit, la cantante decidió usar un vestido strapless con lentejuelas.

5. Another one in the basket

Para su actuación en vivo, la cantante interpretó "Swhish Swhish" donde utilizó un corsé de pelota de baloncesto con motivos de este juego en toda la escenografía. Simplemente genial.

