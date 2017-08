Los 40 GDL arman la fiesta

El Teatro Diana se llena con las expresiones sonoras de un evento donde no faltaron la buena vibra y los nuevos talentos

GUADALAJARA, JALISCO (28/AGO/2017).- Con un ambiente lleno de energía y mucha música, Pedro Rincón, director de la estación, le dio la bienvenida al público, también estaban conduciendo con él, Paulina Valerio y Alex Borja, locutores de la estación. La audiencia, la mayoría adolescentes, con gritos y emoción esperaban ver en el escenario a Axel Muñiz, Maite Perroni y CNCO.

Y así sucedió, el primero en salir al escenario fue el hijo de “Coque” Muñiz, quien presentó sus baladas cargadas de sentimiento, pero también de un estilo contemporáneo. Su mamá —Mina— lo veía desde le público emocionada y coreando sus canciones, como “Si te enamoras”, “Ya no” y “Siempre tú”.

“Estoy muy contento de presentar temas nuevos, como este de mi autoría que es ‘Siempre tú’ que salió hace unos meses. A la gente le gusta mucho, entonces es increíble porque desde que comencé a escribirlo siempre tuve ese sueño de tocar en algún lugar donde la gente coreara esta canción”.

Axel adelantó en entrevista que viene otro sencillo y seguirá escribiendo más canciones en coautoría con otros músicos. “Estamos planeando un par de conciertos. En la música me siento cien por ciento seguro y es donde más me gusta estar”. Señala que ahora que el urbano está de moda, no se deja llevar por la oleada, pero de darse algo interesante, lo pensaría. “Hay buenas canciones en el urbano, temas muy lindos, pero de mí no creo que nazca hacer una canción de urbano, pero si en algún momento hay una invitación de un artista de talla mundial, sería una tontería no aceptarlo y hacer algo con ellos”.

Loca de amor

Luego tocó el turno de Maite Perroni quien recordó que su niñez la vivió en Guadalajara, “aquí aprendí a andar en bicicleta”. Además estaba muy contenta porque sus primas tapatías la acompañaron al concierto. La ex RBD interpretó temas como “Ojos divinos”, “Adicta”, “Tú y yo” y su éxito global, “Loca”, el cual suma ya más de 30 millones de reproducciones.

“Yo estoy muy contenta de estar aquí, esta es una ciudad que yo quiero mucho. Subirse al escenario siempre es estar lleno de adrenalina y emociones, así es que es hermoso. Ya son algunos años de estar en mi proceso como solista y ya vamos poco a poquito con pasos que dan muchas posibilidades para seguir, por ejemplo con ‘Loca’ que ha logrado cosas muy importantes, como 30 millones de reproducciones (en YouTube). Entramos en la lista global de los 200 temas más escuchados en Spotify y en algunas plataformas digitales, también en los primeros lugares”.

Maite está en las grabaciones de la telenovela “Papá a toda madre”, cuyo estreno es el 23 de octubre. Y comparte que ambas facetas, histrionismo y música, van de la mano en su carrera. “Es algo que afortunadamente he podido hacer desde el principio, actuar y cantar. Ahora estoy con una telenovela de 80 capítulos, cuatro meses de rodaje, mientras estoy con la promoción de ‘Loca’ que sigue funcionando muy bien”. Ya alista nueva canción bajo el género del urbano también.

Los reyes de la música

Finalmente, los encargados de cerrar la tarde fueron la boy band latina más famosa del momento, CNCO quienes ofrecieron interpretaciones acústicas de sus éxitos. Ellos, los más ovacionados de la noche, se dejaron consentir por sus fans, recibiendo su cariño e invitando a algunos afortunados seguidores a subir al escenario como un pequeñito llamado Leonel quien cantó con ellos a dueto “Reggaetón lento”, en el repertorio también no podían faltar “Hey DJ” y “Quisiera”.

“Siempre estamos emocionados de volver a Guadalajara. Muchas gracias a todas esas niñas tapatías que siempre nos apoyan aquí”, dijo Zabdiel, mientras que Christopher enfatizó que todo este furor que viven es un sueño “es algo que veníamos construyendo desde muy pequeños y gracias a las cncwoners y el público, de Ricky Martin y de Sony, todo se está volviendo realidad”.

Erick dijo que aún no se puede revelar mucho sobre el nuevo disco, a propósito de si Ricky Martin y Wisin volverán a ser los productores, también dejan entrever el dueto que podrían hacer con Camila Cabello, lo que sí adelantan es que para este nuevo álbum están escribiendo canciones, desarrollando su faceta como autores. “Vienen muchas sorpresas, estén pendientes en las redes sociales”. CNCO viaja a Los Ángeles, y vuelve a México para después unirse a la gira de Pitbull y Enrique Iglesias, luego irá a Europa a países como Italia y España para cerrar el año en Chile y Argentina.