La Luna que eclipsará el 'Sep7imo Día'

Se trata de uno de los espectáculos más esperados del año y está a punto de llegar a Guadalajara

GUADALAJARA, JALISCO (28/AGO/2017).- El espectáculo denominado “Sep7imo Día” del Cirque du Soleil, tiene en sus filas a Zendra Tabasco, mexicana especializada en la suspensión capilar (técnica donde se cuelga en las alturas sólo sujetada por su cabello). Y es ella quien presenta un homenaje a la música de Soda Stereo con la canción “Luna roja”; se trata del único momento de la noche en donde sólo hay una persona en escena.

Con una formación que incluye el yoga, teatro y danza contemporánea, Zendra se presenta en “Sep7imo Día” con una técnica que lleva ya nueve años perfeccionando. De sus inicios, comentó en entrevista: “Estudié teatro en la CDMX, paralelamente siempre estuve formándome en el movimiento con la danza, el yoga. Para la danza contemporánea he estado varias veces en India, para trabajar en un arte marcial, uno de los más antiguos del mundo”.

Posteriormente, Zendra estuvo en Barcelona, “Donde fui más a hacer mi propio proyecto de investigación de circo, música, y movimiento, más performático. Ahí se me ofreció la necesidad de investigar alguna técnica relacionada con el circo, con los números aéreos, pero quería encontrar algo distinto. Me acordé de esta técnica poco recurrida”. Así dio con un chino cuya familia había practicado la suspensión capilar, con su madre y su mujer: “Me enseñó el nudo, ha sido un descubrimiento de años: aprender el peinado, que sea seguro, que esté bien situado”.

Sobre los riesgos y las dificultades que exigen un cuidado absoluto, Zendra agregó: “Es básico para la salud: el riesgo no es sólo caerse, también de lastimarse si no se hace bien. Ha sido un proceso de nueve años para que ahora me pueda colgar diario en un espectáculo como este en ‘Sep7imo Día’”.

Su nuevo hogar

Su entrada el Cirque du Soleil sucedió cuando la contactó un cazatalentos de la compañía canadiense: “Encontró un video mío en internet, me contactó para enviarle más material. Me comentaba que buscaban a alguien con esta técnica para un espectáculo a estrenarse en 2017 en Argentina. Envié fotos, videos, curriculum. Me siguieron llamando, estaban interesados, querían charlar conmigo”.

Fueron a partir de esos diálogos por internet que los encargados de producción le contaron los detalles del proyecto: “Que era de la mítica banda argentina, de Soda Stereo. Fue un plus de alegría, me encanta la banda desde hace mucho tiempo, desde que la descubrí. Es muy emocionante, le tengo cariño a su música”. Sobre cómo conoció al Cirque du Soleil, agregó: “Yo la conocí cuando no me dedicaba al circo, o apenas empezaba: vi en un video y escuché la canción de Alegría”.

De su número, con “Luna roja”, afirmó: “Es un símbolo también, es una danza con el planeta, una relación con Soda Stereo: es un escenario que tiene muchas posibilidades, ya lo descubrirán. El número es un viaje místico, que creo que se logra el misticismo durante el número. El planeta tiene una pintura UV, traída desde Canadá, da un efecto muy especial, se aprecia mucho en el número”.

El performance

Al ser un momento donde sólo hay una persona en escena durante tres minutos y medio, “Se hace una especie de zoom para ir de un macromundo a algo más interior”. Para Zendra, incorporarse al Cirque du Soleil ha sido “Un gran aprendizaje”, con el extra de “como mexicana tener la oportunidad de presentarme en mi país, es muy bonito”.

“Además, “‘Sep7imo Día’ fue creado por latinoamericanos para latinoamericanos, eso es ya un acercamiento que tenemos como latinos. Puede abrir muchos corazones, es una oportunidad para que la gente se conecte todavía más, más directamente”, agrega.

Como profesional, Zendra ha visto la maquinaria que hace posible los espectáculos del Cirque du Soleil: “Movernos de una ciudad a otra es increíble, es como un truco de magia. En unas horas de un trabajo intenso se desmonta una cosa impresionante: un departamento de producción, con computadoras, oficina, todo el vestuario, el equipo que lo prepara para los artistas, peinar las pelucas, el equipo de motores con los que subimos, el departamento de seguridad para todos nosotros, sobre todo los que nos colgamos, un departamento de logística, fisioterapeutas para que estemos sanos, todo eso se guarda en 23 contenedores y se despliega en la siguiente ciudad. Todo ese engranaje funciona a la perfección, es un trabajo enorme de mucha gente muy profesional”.

A la par de ser circo, “Sep7imo Día” tiene la particularidad del gran peso de la música: “Es una oportunidad de vivir un híbrido entre un concierto de rock o un espectáculo de circo. Sobre todo en la zoom zone, con la gente de pie: tienen la oportunidad de moverse durante el espectáculo”.