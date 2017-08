Kendrick Lamar abre los MTV VMAs 2017

El rapero encendió el escenario de The Forum

CIUDAD DE MÉXICO (27/AGO/2017).- Con una presentación del rapero Kendrick Lamar, máximo nominado de la noche, inició la ceremonia 2017 de los premios MTV Video Music Awards.

Lamar, literal, encendió el escenario de The Forum, en Inglewood, California, pues uno de los participantes de su show se envolvió en llamas, mediante un traje especial.

El rapero está nominado en ocho categorías, seguido por Katy Perry y The Weeknd, con cinco.

Después de la actuación de Lamar, Ed Sheeran interpretó su famoso tema "Shape of you" junto al rapero Lil Uzi Vert.

Katy Perry, quien es la encargada de dirigir la ceremonia, bajó con arneses desde el aire para llegar escenario vestida de astronauta. La presentadora dio la bienvenida a los asistentes con un pequeño "speech".

VIDEO | Entrada de Katy Perry no palco do #VMAs pic.twitter.com/jp6gQmkB6m — Acesso Katy Perry (@acessokatyperry) 28 de agosto de 2017

Paris Jackson fue quien entregó el primer premio "Best Pop" a la agrupación "Fifth Harmony".

Congrats to @FifthHarmony for taking home the #VMA for Best Pop! — Video Music Awards (@vmas) 28 de agosto de 2017

En el evento se presentarán también los números musicales de Miley Cyrus, Ed Sheeran, Lorden, Fifth Harmony con Gucci Mane, Thirty Seconds to Mars, entre otros.

También se estrenará el video de "Look What You Made Me Do", la nueva canción de Taylor Swift, que ya rompió récord en Spotify.