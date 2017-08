Celebridades desfilan por la alfombra azul de los MTV VMAs

Kendrick Lamar es el máximo nominado de la noche con ocho nominaciones

CIUDAD DE MÉXICO (27/AGO/2017).- Famosas cantantes como Lorde y Demi Lovato están listas este domingo para la ceremonia 2017 de los MTV Video Music Awards (MTV VMAs).

Ambas fueron algunas de las primeras celebridades en desfilar por la alfombra azul de The Forum, en Inglewood, California, en donde se realizará la entrega de premios.

Katy Perry, quien será la encargada de conducir el evento, lució un vestido largo blanco del diseñador francés Stéphane Rolland. Perry está nominada para cinco premios.



También Kendrick Lamar desfiló en el show previo. El rapero es el máximo nominado de la noche, pues compite en ocho categorías.

Ed Sheeran, Miley Cyrus, Shawn Mendes, Lorde, Fifth Harmony con Gucci Mane, Thirty Seconds to Mars, Logic con Khalid, Post Malone y Julia Michaels cantarán en la ceremonia.

No se sabe si acudirá a la entrega Taylor Swift, pero sí se estrenará su video "Look What You Made Me Do".