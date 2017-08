Era lógico que nos iban a ir descartando contratos: Julión Álvarez

El cantante habla sobre el tema previo a un concierto en el Palenque de San Luis Potosí

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. (27/AGO/2017).- La suspensión de sus cuentas en redes sociales y plataformas musicales, así como su baja en el reality "La Voz Kids" de Televisa, no tiene preocupado a Julión Álvarez, pues ya esperaba una reacción así.

Por ello no siente, precisó esta madrugada, previo a un concierto en el Palenque de la feria de esta ciudad, que alguien la haya dado la espalda.

La conferencia se da dos semanas después de haber aparecido el pasado 10 de agosto, cuando hizo frente a los señalamientos de presuntos nexos con el narco y "lavado" de dinero, hechos por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos que lo colocó en una lista negra alusiva.

Las autoridades del país del norte prohibieron a empresas estadounidenses llevar cualquier tipo de negocio o intercambio con varias personas, entre ellas Julión y el futbolista Rafael Márquez

"Entonces era lógico que nos iban a ir descartando contratos, o suspendiendo o (ponernos) en espera, hay muchas cosas que aclarar, entonces todo lo que sé y lo que puedo platicarles es que es algo que va por reglas, entonces ni nos molestamos ni nos vamos a desesperar", comentó.

"A ratito duele, a ratito cala (pues) van 12 millones de seguidores en Facebook, 2.4 millones en Instagram y luego ya no tener (la) posibilidad de brindar conocimiento al púbico que nos sigue, del trabajo al que nos dedicamos", refirió Julión.

En una charla de casi 14 minutos, donde por recomendación de abogados no tocó el tema legal, subrayó a pregunta expresa no sentirse traicionado por alguien.

"Pueden decir que me dieron la espalda, pero no es cierto, son cosas a las que se atienen y deben acatar ellos, y créanme, los entiendo; igual a cualquier amigo que a lo mejor ya no me hablan y ya no recibo mensajes, pero estoy muy consciente de las situaciones y no pasa nada", destacó.

Recalcó que, a nivel económico, sus abogados han encontrado una manera de subsanar el congelamiento de sus cuentas bancarias, que las autoridades mexicanas le han impuesto.

"Hay estrategias y ellos (los abogados ) saben cómo hacerle, Gracias a Dios nos están dando la oportunidad de cumplir compromisos, no quedar mal e ir a cantar donde se pueda.

"En México no tengo la prohibición del no poder trabajar, puedo seguir llevando mis cosas, en cuestión de pagos no puedo recibirlos por cuestión de las cuentas, pero sí hay una manera de cómo trabajar, de cómo seguir adelante y además debemos buscar esa manera en la que podamos seguir caminando porque somos muchos los que dependemos de este trabajo", expresó.

Ya en el concierto, realizado en el Palenque con capacidad superior a las cinco mil personas y que lució lleno, Julión dedicó un mensaje al público.

"La fiesta sigue, la vida sigue , estamos en una situación que ustedes saben que es muy difícil, pero son pruebas de la vida. Nosotros cantamos, grabamos y echamos muchas ganas para ser alguien en la vida", apuntó entre aplausos.

El show arrancó minutos después de la una de la mañana y duró poco más de tres horas, contando con una participación especial del grupo Matute.

Julión mencionó que tiene diversas fechas confirmadas en Guadalajara, Zacatecas, Chihuahua y Baja California.

"Es agradecer a los club de fans", expuso.