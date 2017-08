Paulina Rubio podría ser parte del reencuentro de Timbiriche

La cantante comparte una foto de sus años en el grupo acompañada por sus excompañeros

CIUDAD DE MÉXICO (26/AGO/2017).- Ahora que Timbiriche está por volver a pisar los escenarios y celebrar 35 años de carrera, mucho se ha rumorado si Paulina Rubio, al igual que Thalía, se unirán en algún momento.

Aunque en múltiples ocasiones el resto de los integrantes han comentado que no formarían parte de este reencuentro debido a que las agendas de ellas no coincidían, la chica dorada ha enloquecido las redes con un misterioso mensaje.

Ha sido a través de su cuenta de Instagram que Paulina subió una fotografía de sus años en el grupo acompañada por sus ex compañeros con el mensaje: "Con todos menos conmigo #Timbiriche#YoSoyTimbiriche #Paupowersonboard ¿Si o no? Si me invitan voy y si me gusta me quedo".

Aún cuando muchos han mostrado su alegría por ver a la cantante con el grupo, el mensaje también deja ver otra cosa. Meses atrás, cuando el grupo anunciaba su regreso, al ser interrogados durante la conferencia de prensa sobre la ausencia de la cantante, Sasha había comentado que no necesitaba invitación y que siempre sería una semilla fundamental en el grupo, sin embargo, la intérprete de “Yo no soy esa mujer” ha dejado ver en su mensaje que esa invitación tal vez nunca llegó.

¿Sucederá el reencuentro después de todo? Habrá que esperar a que la gira de Timbiriche arranque.